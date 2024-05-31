https://ria.ru/20240531/maskseti-1949682630.html

Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО

Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО - РИА Новости, 31.05.2024

Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО

Судебные приставы Владимирской области в свободное от работы время изготовили для отправки в зону специальной военной операции более 150 маскировочных сетей,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:34

2024-05-31T14:34

2024-05-31T14:34

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РЯЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Судебные приставы Владимирской области в свободное от работы время изготовили для отправки в зону специальной военной операции более 150 маскировочных сетей, сообщило региональное УФССП. "Судебные приставы Владимирской области изготовили более 150 маскировочных сетей для специальной военной операции", — сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что с осени 2023 года в свободное от работы время сотрудники службы "плетут основы для масксетей, которые очень нужны в зоне специальной военной операции для маскировки боевой техники и укрытия окопов или солдат". В неделю они изготавливают от 10 до 16 единиц, на одну уходит примерно два часа. Материалы сотрудникам службы судебных приставов предоставляет добровольческое движение, волонтеры организации рассказывают, как изготовить изделие для нужд бойцов, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240428/seti-1942967047.html

владимирская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимирская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность