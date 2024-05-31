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Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО - РИА Новости, 31.05.2024
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14:34 31.05.2024
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Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО
Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО
Судебные приставы Владимирской области в свободное от работы время изготовили для отправки в зону специальной военной операции более 150 маскировочных сетей,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:34
2024-05-31T14:34
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РЯЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Судебные приставы Владимирской области в свободное от работы время изготовили для отправки в зону специальной военной операции более 150 маскировочных сетей, сообщило региональное УФССП. "Судебные приставы Владимирской области изготовили более 150 маскировочных сетей для специальной военной операции", — сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что с осени 2023 года в свободное от работы время сотрудники службы "плетут основы для масксетей, которые очень нужны в зоне специальной военной операции для маскировки боевой техники и укрытия окопов или солдат". В неделю они изготавливают от 10 до 16 единиц, на одну уходит примерно два часа. Материалы сотрудникам службы судебных приставов предоставляет добровольческое движение, волонтеры организации рассказывают, как изготовить изделие для нужд бойцов, уточняется в сообщении.
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владимирская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Владимирская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Владимирские судебные приставы изготовили более 150 масксетей бойцам на СВО

© Фото : УФССП России по Владимирской области/TelegramМасксети, изготовленные судебными приставами из Владимирской области для бойцов в зоне СВО
Масксети, изготовленные судебными приставами из Владимирской области для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : УФССП России по Владимирской области/Telegram
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Судебные приставы Владимирской области в свободное от работы время изготовили для отправки в зону специальной военной операции более 150 маскировочных сетей, сообщило региональное УФССП.
"Судебные приставы Владимирской области изготовили более 150 маскировочных сетей для специальной военной операции", — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что с осени 2023 года в свободное от работы время сотрудники службы "плетут основы для масксетей, которые очень нужны в зоне специальной военной операции для маскировки боевой техники и укрытия окопов или солдат". В неделю они изготавливают от 10 до 16 единиц, на одну уходит примерно два часа.
Материалы сотрудникам службы судебных приставов предоставляет добровольческое движение, волонтеры организации рассказывают, как изготовить изделие для нужд бойцов, уточняется в сообщении.
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