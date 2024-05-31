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Маск счел приговор Трампу попыткой не позволить голосовать за него - РИА Новости, 31.05.2024
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20:18 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/mask-1949783990.html
Маск счел приговор Трампу попыткой не позволить голосовать за него
Маск счел приговор Трампу попыткой не позволить голосовать за него - РИА Новости, 31.05.2024
Маск счел приговор Трампу попыткой не позволить голосовать за него
Обвинительный вердикт в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловых бумаг политически мотивирован и направлен на то, чтобы не... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:18
2024-05-31T20:18
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Обвинительный вердикт в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловых бумаг политически мотивирован и направлен на то, чтобы не позволить американцам отдать свой голос за предпочтительного для них кандидата, заявил в пятницу предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X. "В этом преступлении нет реальной жертвы! Очевидно, что оно политически мотивировано и имеет целью подрыв демократии, не позволяя половине населения США проголосовать за предпочтительного для них кандидата", - написал Маск. При этом миллиардер заметил, что никогда не оказывал финансовую поддержку Трампу и не голосовал за него. "Мои взгляды на этот счет будут одинаковыми применительно к любому кандидату", - подчеркнул он. По словам предпринимателя, в отличие от Трампа, обвиняемые по множеству других дел, в которых жертвам причиняется реальный вред, остаются безнаказанными. Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом, пройдет в середине июля. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск счел приговор Трампу попыткой не позволить голосовать за него

Маск: обвинительный вердикт по делу Трампа направлен на подрыв демократии

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Обвинительный вердикт в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о фальсификации деловых бумаг политически мотивирован и направлен на то, чтобы не позволить американцам отдать свой голос за предпочтительного для них кандидата, заявил в пятницу предприниматель и миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X.
"В этом преступлении нет реальной жертвы! Очевидно, что оно политически мотивировано и имеет целью подрыв демократии, не позволяя половине населения США проголосовать за предпочтительного для них кандидата", - написал Маск.
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При этом миллиардер заметил, что никогда не оказывал финансовую поддержку Трампу и не голосовал за него. "Мои взгляды на этот счет будут одинаковыми применительно к любому кандидату", - подчеркнул он.
По словам предпринимателя, в отличие от Трампа, обвиняемые по множеству других дел, в которых жертвам причиняется реальный вред, остаются безнаказанными.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом, пройдет в середине июля.
Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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