https://ria.ru/20240531/mask-1949686585.html

Маск назвал Перельмана крутым математиком

Маск назвал Перельмана крутым математиком - РИА Новости, 31.05.2024

Маск назвал Перельмана крутым математиком

Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:51

2024-05-31T14:51

2024-05-31T15:34

наука

илон маск

григорий перельман

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. В соцсети X был опубликован пост о том, что Перельман в 2006 году отказался принять Филдсовскую премию за свои научные достижения. В ответ на это сообщение Маск написал, что математик "крутой и непосредственный в бесконечной степени".

https://ria.ru/20240507/mask-1944393079.html

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илон маск, григорий перельман