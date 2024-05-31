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Маск назвал Перельмана крутым математиком - РИА Новости, 31.05.2024
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Наука
 
14:51 31.05.2024 (обновлено: 15:34 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/mask-1949686585.html
Маск назвал Перельмана крутым математиком
Маск назвал Перельмана крутым математиком - РИА Новости, 31.05.2024
Маск назвал Перельмана крутым математиком
Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:51
2024-05-31T15:34
наука
илон маск
григорий перельман
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. В соцсети X был опубликован пост о том, что Перельман в 2006 году отказался принять Филдсовскую премию за свои научные достижения. В ответ на это сообщение Маск написал, что математик "крутой и непосредственный в бесконечной степени".
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илон маск, григорий перельман
Наука, Илон Маск, Григорий Перельман
Маск назвал Перельмана крутым математиком

Маск: математик Перельман "крутой и непосредственный в бесконечной степени"

CC BY-SA 4.0 / George Ho (cropped) / Grigori Perelman, 1993Григорий Перельман
Григорий Перельман - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
CC BY-SA 4.0 / George Ho (cropped) / Grigori Perelman, 1993
Григорий Перельман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре.
В соцсети X был опубликован пост о том, что Перельман в 2006 году отказался принять Филдсовскую премию за свои научные достижения.
В ответ на это сообщение Маск написал, что математик "крутой и непосредственный в бесконечной степени".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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НаукаИлон МаскГригорий Перельман
 
 
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