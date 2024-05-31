https://ria.ru/20240531/mask-1949686585.html
Маск назвал Перельмана крутым математиком
Маск назвал Перельмана крутым математиком - РИА Новости, 31.05.2024
Маск назвал Перельмана крутым математиком
Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:51
2024-05-31T14:51
2024-05-31T15:34
наука
илон маск
григорий перельман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949698563_0:321:3046:2034_1920x0_80_0_0_b7ff62aedf0ecb1574c3216c080121f2.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко отозвался о российском математике Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. В соцсети X был опубликован пост о том, что Перельман в 2006 году отказался принять Филдсовскую премию за свои научные достижения. В ответ на это сообщение Маск написал, что математик "крутой и непосредственный в бесконечной степени".
https://ria.ru/20240507/mask-1944393079.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949698563_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_e8ce5bed835c068e6596452896346e6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, григорий перельман
Наука, Илон Маск, Григорий Перельман
Маск назвал Перельмана крутым математиком
Маск: математик Перельман "крутой и непосредственный в бесконечной степени"