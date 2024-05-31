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В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова - РИА Новости, 31.05.2024
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16:39 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949724051.html
В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова
В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова - РИА Новости, 31.05.2024
В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова
Сейчас в России работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:39
2024-05-31T16:39
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сейчас в России работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Сейчас у нас работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время. Но важно, что многие сейчас начали открывать "уголки подростка". Это и в торговых центрах, в библиотеках, в каких-то клубах, то есть, ребёнок под присмотром, при этом общается со сверстниками, играет в настольные игры, а не где-то там гуляет, где мы переживаем за него", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что 900 организаций по стране проводят "Родительские гостиные", где родители обучаются, как общаться с подростками, как реагировать, как с ними время проводить.
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949722331.html
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова

Львова-Белова: в России работают 80 больших подростковых центров нового типа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сейчас в России работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Сейчас у нас работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время. Но важно, что многие сейчас начали открывать "уголки подростка". Это и в торговых центрах, в библиотеках, в каких-то клубах, то есть, ребёнок под присмотром, при этом общается со сверстниками, играет в настольные игры, а не где-то там гуляет, где мы переживаем за него", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что 900 организаций по стране проводят "Родительские гостиные", где родители обучаются, как общаться с подростками, как реагировать, как с ними время проводить.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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