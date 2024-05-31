https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949724051.html

В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова

В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова - РИА Новости, 31.05.2024

В России работает 80 центров для подростков, рассказала Львова-Белова

Сейчас в России работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:39

2024-05-31T16:39

2024-05-31T16:39

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сейчас в России работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Сейчас у нас работают 80 больших подростковых центров нового типа, где подростки проводят своё свободное время. Но важно, что многие сейчас начали открывать "уголки подростка". Это и в торговых центрах, в библиотеках, в каких-то клубах, то есть, ребёнок под присмотром, при этом общается со сверстниками, играет в настольные игры, а не где-то там гуляет, где мы переживаем за него", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что 900 организаций по стране проводят "Родительские гостиные", где родители обучаются, как общаться с подростками, как реагировать, как с ними время проводить.

https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949722331.html

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин