https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949722331.html
Львова-Белова рассказала о возвращении 123 детей из Сирии в Россию
Львова-Белова рассказала о возвращении 123 детей из Сирии в Россию - РИА Новости, 31.05.2024
Львова-Белова рассказала о возвращении 123 детей из Сирии в Россию
За год из Сирии аппаратом детского омбудсмена было возвращено 123 ребенка, они проходят реабилитацию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:34
2024-05-31T16:34
2024-05-31T16:34
общество
сирия
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мария львова-белова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. За год из Сирии аппаратом детского омбудсмена было возвращено 123 ребенка, они проходят реабилитацию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-белова. "Наши дети, которых привозим из Сирии по вашему поручению, – 123 ребёнка за этот год вернули, – проходят реабилитацию, интегрируем их в российские реалии по образованию и по социальной помощи, по всем вопросам", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949719192.html
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общество, сирия, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Сирия, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова рассказала о возвращении 123 детей из Сирии в Россию
Львова-Белова: за год из Сирии аппаратом детского омбудсмена вернули 123 ребенка