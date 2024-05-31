https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949721169.html

Львова-Белова рассказала о выплатах пострадавшим от атак ВСУ детям

Львова-Белова рассказала о выплатах пострадавшим от атак ВСУ детям - РИА Новости, 31.05.2024

Львова-Белова рассказала о выплатах пострадавшим от атак ВСУ детям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что 206 детей, получивших увечья в результате атак со стороны Украины, получили РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

россия

украина

донецкая народная республика

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что 206 детей, получивших увечья в результате атак со стороны Украины, получили выплаты, из них 111 - из Донецкой Народной Республики. "Вы поддержали нашу инициативу по выплатам детям, получившим увечья в результате атак Украины. И мы сейчас на связи с министерством труда и социальной защиты, с Фондом социального страхования. 206 детей у нас получили уже выплаты, 111 – основная часть – это Донецкая Народная Республика", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949719192.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, мария львова-белова, владимир путин