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Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций - РИА Новости, 31.05.2024
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16:23 31.05.2024 (обновлено: 16:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949719192.html
Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций
Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций - РИА Новости, 31.05.2024
Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций
Международное сотрудничество продолжается, несмотря на санкции, начались проекты в Африке, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:23
2024-05-31T16:29
россия
африка
кения
мария львова-белова
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество продолжается, несмотря на санкции, начались проекты в Африке, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Несмотря на все санкции, продолжаем международное сотрудничество вместе с министерством иностранных дел (России - ред.)", - сообщила она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассказала, что в рамках международного сотрудничества идет работа в Африке. "Сейчас гуманитарные проекты у нас начались и в Кении, и в Конго: открываем там компьютерные классы, медицинские лаборатории, птичники, сельскохозяйственные фермы для того, чтобы семьи могли себя как-то поддерживать", - заявила Львова-Белова.
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россия, африка, кения, мария львова-белова, владимир путин, в мире
Россия, Африка, Кения, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, В мире
Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций

Львова-Белова: международное сотрудничество в условиях санкций продолжается

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество продолжается, несмотря на санкции, начались проекты в Африке, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Несмотря на все санкции, продолжаем международное сотрудничество вместе с министерством иностранных дел (России - ред.)", - сообщила она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она рассказала, что в рамках международного сотрудничества идет работа в Африке.
"Сейчас гуманитарные проекты у нас начались и в Кении, и в Конго: открываем там компьютерные классы, медицинские лаборатории, птичники, сельскохозяйственные фермы для того, чтобы семьи могли себя как-то поддерживать", - заявила Львова-Белова.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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