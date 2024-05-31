https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949719192.html

Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций

Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций - РИА Новости, 31.05.2024

Львова-Белова рассказала о международном сотрудничестве в условиях санкций

Международное сотрудничество продолжается, несмотря на санкции, начались проекты в Африке, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:23

2024-05-31T16:23

2024-05-31T16:29

россия

африка

кения

мария львова-белова

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество продолжается, несмотря на санкции, начались проекты в Африке, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Несмотря на все санкции, продолжаем международное сотрудничество вместе с министерством иностранных дел (России - ред.)", - сообщила она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассказала, что в рамках международного сотрудничества идет работа в Африке. "Сейчас гуманитарные проекты у нас начались и в Кении, и в Конго: открываем там компьютерные классы, медицинские лаборатории, птичники, сельскохозяйственные фермы для того, чтобы семьи могли себя как-то поддерживать", - заявила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html

россия

африка

кения

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россия, африка, кения, мария львова-белова, владимир путин, в мире