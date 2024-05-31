https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949716785.html
Львова-Белова предложила утвердить знак качества "Семьям рады"
Львова-Белова предложила утвердить знак качества "Семьям рады" - РИА Новости, 31.05.2024
Львова-Белова предложила утвердить знак качества "Семьям рады"
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила президенту РФ Владимиру Путину утвердить знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, который... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:17
2024-05-31T16:17
2024-05-31T16:17
россия
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила президенту РФ Владимиру Путину утвердить знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, который будет развивать и стимулировать инфраструктуру гостеприимства на работу с большими семьями. "Мы предлагаем вам утвердить знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, который, с одной стороны, позволит нам видеть карту, куда семья может поехать, где ей будут рады, с другой стороны, развивать и стимулировать нашу инфраструктуру гостеприимства на большие семьи", - сказала Львова-Белова на встрече с Путиным. Она отметила, что не всегда туристические сервисы готовы к тому, что приедет семья с большим количеством детей, а внутренний туризм развивается, и многодетные семьи хотят путешествовать.
https://ria.ru/20240531/putin-1949710929.html
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россия, мария львова-белова, владимир путин
Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова предложила утвердить знак качества "Семьям рады"
Львова-Белова предложила Путину утвердить знак качества для семей в сфере услуг
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила президенту РФ Владимиру Путину утвердить знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, который будет развивать и стимулировать инфраструктуру гостеприимства на работу с большими семьями.
"Мы предлагаем вам утвердить знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, который, с одной стороны, позволит нам видеть карту, куда семья может поехать, где ей будут рады, с другой стороны, развивать и стимулировать нашу инфраструктуру гостеприимства на большие семьи", - сказала Львова-Белова на встрече с Путиным.
Она отметила, что не всегда туристические сервисы готовы к тому, что приедет семья с большим количеством детей, а внутренний туризм развивается, и многодетные семьи хотят путешествовать.