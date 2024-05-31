https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html
Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки
Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки - РИА Новости, 31.05.2024
Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила президента России Владимира Путина разрешить провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:52
2024-05-31T15:52
2024-05-31T16:00
россия
мария львова-белова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила президента России Владимира Путина разрешить провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства."Владимир Владимирович, мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом.Она уточнила, что через год после такой работы будет доклад и предложения о реформировании системы.Путин попросил Львова-Белову переговорить с администрацией президента и пообещал отдельное поручение по этому вопросу.
https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html
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россия, мария львова-белова, владимир путин, общество
Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Общество
Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки
Львова-Белова просит разрешить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила президента России Владимира Путина разрешить провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства.
"Владимир Владимирович, мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом.
Она уточнила, что через год после такой работы будет доклад и предложения о реформировании системы.
Путин попросил Львова-Белову переговорить с администрацией президента и пообещал отдельное поручение по этому вопросу.