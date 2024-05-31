https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html

Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки

Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки - РИА Новости, 31.05.2024

Львова-Белова хочет провести всероссийскую инспекцию органов опеки

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила президента России Владимира Путина разрешить провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:52

2024-05-31T15:52

2024-05-31T16:00

россия

мария львова-белова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила президента России Владимира Путина разрешить провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства."Владимир Владимирович, мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом.Она уточнила, что через год после такой работы будет доклад и предложения о реформировании системы.Путин попросил Львова-Белову переговорить с администрацией президента и пообещал отдельное поручение по этому вопросу.

https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html

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россия, мария львова-белова, владимир путин, общество