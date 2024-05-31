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Источник: при обстреле машины скорой помощи в Ливане погиб человек - РИА Новости, 31.05.2024
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16:54 31.05.2024 (обновлено: 17:02 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/livan-1949729417.html
Источник: при обстреле машины скорой помощи в Ливане погиб человек
Источник: при обстреле машины скорой помощи в Ливане погиб человек - РИА Новости, 31.05.2024
Источник: при обстреле машины скорой помощи в Ливане погиб человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара израильского беспилотника по автомобилю скорой помощи в поселении Накура на юге Ливана, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:54
2024-05-31T17:02
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израиль
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БЕЙРУТ, 31 мая – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара израильского беспилотника по автомобилю скорой помощи в поселении Накура на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник."Израильский беспилотник нанес авиаудар управляемой ракетой по автомобилю скорой помощи в поселении Накура на юге Ливана", - сказал источник, уточнив, что автомобиль принадлежал организации здравоохранения при шиитском движении "Хезболлах"."Авиаудар привел к тому, что один человек погиб, еще один пострадал. Они находились в автомобиле", - добавил источник.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240531/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240504/livan-1943883355.html
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россия, хезболла, израиль, ливан, в мире
Россия, Хезболла, Израиль, Ливан, В мире
Источник: при обстреле машины скорой помощи в Ливане погиб человек

При израильском ударе по машине скорой помощи на юге Ливана погиб человек

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по Ливану
Последствия израильского авиаудара по Ливану - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 31 мая – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате удара израильского беспилотника по автомобилю скорой помощи в поселении Накура на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильский беспилотник нанес авиаудар управляемой ракетой по автомобилю скорой помощи в поселении Накура на юге Ливана", - сказал источник, уточнив, что автомобиль принадлежал организации здравоохранения при шиитском движении "Хезболлах".
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"Авиаудар привел к тому, что один человек погиб, еще один пострадал. Они находились в автомобиле", - добавил источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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