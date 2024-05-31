https://ria.ru/20240531/lavrov-1949612191.html

Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция

Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция - РИА Новости, 31.05.2024

Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание Делового совета при МИД. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:34

2024-05-31T11:34

2024-05-31T11:34

сергей лавров

россия

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание Делового совета при МИД.

россия

2024

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Лавров на заседании Делового совета при Министерстве иностранных дел

Лавров на заседании Делового совета при Министерстве иностранных дел

2024-05-31T11:34

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