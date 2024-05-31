https://ria.ru/20240531/lavrov-1949612191.html
Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция
Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция - РИА Новости, 31.05.2024
Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание Делового совета при МИД. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:34
2024-05-31T11:34
2024-05-31T11:34
сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание Делового совета при МИД.
россия
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров на заседании Делового совета при Министерстве иностранных дел
Лавров на заседании Делового совета при Министерстве иностранных дел
2024-05-31T11:34
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PT8M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Лавров на Деловом совете МИД. Трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание Делового совета при МИД.
2024-05-31T11:34
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PT8M01S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит заседание Делового совета при МИД.