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Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ - РИА Новости, 31.05.2024
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15:25 31.05.2024 (обновлено: 15:26 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/latviya-1949696821.html
Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ
Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ - РИА Новости, 31.05.2024
Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ
Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член СПЧ... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:25
2024-05-31T15:26
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский. "Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема", - сказал Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран. Он отметил, что на сегодняшний день в СПЧ сформировали предложения об организации приема российских пенсионеров, живших в Латвии по виду на жительство. "Есть система пунктов временного размещения (ПВР), она существует в том числе и в Псковской области, где мог бы быть оказан первый прием этим пенсионерам. Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - рассказал член СПЧ. После их размещения в ПВР должен наступить следующий этап: эти люди должны получить социальный пакет защиты, поскольку они лишаются жилья. "В этой ситуации нужно разработать особый социальный пакет для пенсионеров, которых Латвия грозится депортировать. Речь должна идти о каких-то гарантиях для их съема жилья", - подчеркнул Вышинский. Он особо отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.
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общество, латвия, псковская область, европа, кирилл вышинский, в мире, россия
Общество, Латвия, Псковская область, Европа, Кирилл Вышинский, В мире, Россия
Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ

Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит к депортации более 800 российских пенсионеров

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкСтолица Латвии Рига
Столица Латвии Рига - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Столица Латвии Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский.
"Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема", - сказал Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран.
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Он отметил, что на сегодняшний день в СПЧ сформировали предложения об организации приема российских пенсионеров, живших в Латвии по виду на жительство. "Есть система пунктов временного размещения (ПВР), она существует в том числе и в Псковской области, где мог бы быть оказан первый прием этим пенсионерам. Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - рассказал член СПЧ.
После их размещения в ПВР должен наступить следующий этап: эти люди должны получить социальный пакет защиты, поскольку они лишаются жилья. "В этой ситуации нужно разработать особый социальный пакет для пенсионеров, которых Латвия грозится депортировать. Речь должна идти о каких-то гарантиях для их съема жилья", - подчеркнул Вышинский.
Он особо отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.
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