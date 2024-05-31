https://ria.ru/20240531/latviya-1949696821.html

Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ

Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ - РИА Новости, 31.05.2024

Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ

Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член СПЧ... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:25

2024-05-31T15:25

2024-05-31T15:26

общество

латвия

псковская область

европа

кирилл вышинский

в мире

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский. "Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема", - сказал Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран. Он отметил, что на сегодняшний день в СПЧ сформировали предложения об организации приема российских пенсионеров, живших в Латвии по виду на жительство. "Есть система пунктов временного размещения (ПВР), она существует в том числе и в Псковской области, где мог бы быть оказан первый прием этим пенсионерам. Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - рассказал член СПЧ. После их размещения в ПВР должен наступить следующий этап: эти люди должны получить социальный пакет защиты, поскольку они лишаются жилья. "В этой ситуации нужно разработать особый социальный пакет для пенсионеров, которых Латвия грозится депортировать. Речь должна идти о каких-то гарантиях для их съема жилья", - подчеркнул Вышинский. Он особо отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.

https://ria.ru/20240113/latviya-1921186765.html

https://ria.ru/20240208/katkov-1926219227.html

латвия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, латвия, псковская область, европа, кирилл вышинский, в мире, россия