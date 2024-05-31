Латвия готовит к депортации несколько сотен россиян, заявили в СПЧ
Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит к депортации более 800 российских пенсионеров
Столица Латвии Рига. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член СПЧ Кирилл Вышинский.
"Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема", - сказал Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран.
Он отметил, что на сегодняшний день в СПЧ сформировали предложения об организации приема российских пенсионеров, живших в Латвии по виду на жительство. "Есть система пунктов временного размещения (ПВР), она существует в том числе и в Псковской области, где мог бы быть оказан первый прием этим пенсионерам. Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", - рассказал член СПЧ.
После их размещения в ПВР должен наступить следующий этап: эти люди должны получить социальный пакет защиты, поскольку они лишаются жилья. "В этой ситуации нужно разработать особый социальный пакет для пенсионеров, которых Латвия грозится депортировать. Речь должна идти о каких-то гарантиях для их съема жилья", - подчеркнул Вышинский.
Он особо отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.