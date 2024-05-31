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Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля - РИА Новости, 31.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:14 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kurs-valyut-1949766100.html
Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля
Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля - РИА Новости, 31.05.2024
Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля
Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 90,1 рубля, китайская – до 12,39 рубля, европейская – до... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:14
2024-05-31T19:14
экономика
цены на нефть
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 90,1 рубля, китайская – до 12,39 рубля, европейская – до 97,72 рубля, при этом все три инвалюты снизились за месяц, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 25 копеек, до 90,1 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,39 рубля, евро - на 35 копеек, до 97,72 рубля. Курс доллара за май снизился на 2,95 рубля, юаня - на 35 копеек, евро – на 2 рубля.
https://ria.ru/20240531/evro-1949717515.html
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экономика, цены на нефть, московская биржа
Экономика, Цены на нефть, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 90,1 рубля, евро — до 97,72, юаня — до 12,39

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди возле пункта обмена валют в Москве
Люди возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 90,1 рубля, китайская – до 12,39 рубля, европейская – до 97,72 рубля, при этом все три инвалюты снизились за месяц, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 25 копеек, до 90,1 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,39 рубля, евро - на 35 копеек, до 97,72 рубля.
Курс доллара за май снизился на 2,95 рубля, юаня - на 35 копеек, евро – на 2 рубля.
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Курс евро поднялся выше 98 рублей
Вчера, 16:20
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьМосковская биржа
 
 
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