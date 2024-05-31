https://ria.ru/20240531/kurs-valyut-1949766100.html

Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля

Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля - РИА Новости, 31.05.2024

Курс доллара на Московской бирже вырос до 90,1 рубля

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 90,1 рубля, китайская – до 12,39 рубля, европейская – до... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:14

2024-05-31T19:14

2024-05-31T19:14

экономика

цены на нефть

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта выросла до 90,1 рубля, китайская – до 12,39 рубля, европейская – до 97,72 рубля, при этом все три инвалюты снизились за месяц, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы вырос на 25 копеек, до 90,1 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,39 рубля, евро - на 35 копеек, до 97,72 рубля. Курс доллара за май снизился на 2,95 рубля, юаня - на 35 копеек, евро – на 2 рубля.

https://ria.ru/20240531/evro-1949717515.html

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экономика, цены на нефть, московская биржа