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Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 31.05.2024 (обновлено: 07:27 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/krymskiy_most-1949558749.html
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения - РИА Новости, 31.05.2024
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:38
2024-05-31T07:27
специальная военная операция на украине
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 4.06 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 4.06 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост
23 мая, 18:45
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрымский мост
 
 
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