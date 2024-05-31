https://ria.ru/20240531/krymskiy_most-1949558749.html

Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения

Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения - РИА Новости, 31.05.2024

Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T06:38

2024-05-31T06:38

2024-05-31T07:27

специальная военная операция на украине

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 4.06 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html

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2024

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крымский мост