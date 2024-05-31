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Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения - РИА Новости, 31.05.2024
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:38
2024-05-31T06:38
2024-05-31T07:27
специальная военная операция на украине
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 4.06 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Крымский мост открыли спустя почти 2,5 часа после приостановки движения
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2,5 часа