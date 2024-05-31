https://ria.ru/20240531/kriminal-1949642130.html
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов
Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:01
2024-05-31T13:01
2024-05-31T14:20
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краснодар
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки документов, фигурант дал признательные показания, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе посёлка Водники подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его, чтобы проверить документы. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Противоправные действия были пресечены напарником пострадавшего. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали, но в результате ранения он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). "Фигурант был задержан следователем, в настоящее время ему предъявлено соответствующее обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949184821.html
https://ria.ru/20240530/politseyskiy-1949530502.html
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов
СК предъявил обвинение мужчине, убившему полицейского на Кубани
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки документов, фигурант дал признательные показания, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе посёлка Водники подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его, чтобы проверить документы. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Противоправные действия были пресечены напарником пострадавшего. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали, но в результате ранения он скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).
"Фигурант был задержан следователем, в настоящее время ему предъявлено соответствующее обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.