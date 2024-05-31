Рейтинг@Mail.ru
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 31.05.2024 (обновлено: 14:20 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949642130.html
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов
Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:01
2024-05-31T14:20
происшествия
россия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949676633_0:19:726:427_1920x0_80_0_0_6aa0dabba57ee1dd12d8f6469ab3bbbd.jpg
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки документов, фигурант дал признательные показания, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе посёлка Водники подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его, чтобы проверить документы. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Противоправные действия были пресечены напарником пострадавшего. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали, но в результате ранения он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). "Фигурант был задержан следователем, в настоящее время ему предъявлено соответствующее обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949184821.html
https://ria.ru/20240530/politseyskiy-1949530502.html
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949676633_95:0:664:427_1920x0_80_0_0_1851e58f5bfd1bb1ae05bffad3b51883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов

СК предъявил обвинение мужчине, убившему полицейского на Кубани

© СУ СКР по Краснодарскому краюМесто происшествия, где во время проверки документов мужчина смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД в районе посёлка Водники Краснодарского края
Место происшествия, где во время проверки документов мужчина смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД в районе посёлка Водники Краснодарского края
© СУ СКР по Краснодарскому краю
Место происшествия, где во время проверки документов мужчина смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД в районе посёлка Водники Краснодарского края
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки документов, фигурант дал признательные показания, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе посёлка Водники подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его, чтобы проверить документы. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Противоправные действия были пресечены напарником пострадавшего. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали, но в результате ранения он скончался.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
На Алтае водителю, избившему экс-полицейского, грозит семь лет тюрьмы
29 мая, 17:43
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).
"Фигурант был задержан следователем, в настоящее время ему предъявлено соответствующее обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
На Кубани в полицейского выстрелили при проверке документов
Вчера, 22:51
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
 
ПроисшествияРоссияКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала