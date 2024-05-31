https://ria.ru/20240531/kriminal-1949642130.html

На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов

На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов - РИА Новости, 31.05.2024

На Кубани мужчина застрелил полицейского во время проверки документов

Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:01

2024-05-31T13:01

2024-05-31T14:20

происшествия

россия

краснодар

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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение мужчине, который смертельно ранил сотрудника патрульно-постовой службы краснодарского управления МВД во время проверки документов, фигурант дал признательные показания, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным следствия, в четверг днём сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Краснодару заметили в лесопосадке в районе посёлка Водники подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. Правоохранители остановили его, чтобы проверить документы. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в живот полицейского. Противоправные действия были пресечены напарником пострадавшего. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Потерпевшего госпитализировали, но в результате ранения он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). "Фигурант был задержан следователем, в настоящее время ему предъявлено соответствующее обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949184821.html

https://ria.ru/20240530/politseyskiy-1949530502.html

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происшествия, россия, краснодар