https://ria.ru/20240531/kriminal-1949577389.html

МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику

МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику - РИА Новости, 31.05.2024

МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику

Задержаны мошенники, похитившие на Северном Кавказе принадлежащую АО "Сбербанк Лизинг" сельхозтехнику на 850 миллионов рублей, сообщают МВД РФ и ФСБ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:58

2024-05-31T09:58

2024-05-31T09:58

происшествия

россия

северный кавказ

ставрополь

ирина волк

сбербанк россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Задержаны мошенники, похитившие на Северном Кавказе принадлежащую АО "Сбербанк Лизинг" сельхозтехнику на 850 миллионов рублей, сообщают МВД РФ и ФСБ."По имеющимся данным, в период с февраля по сентябрь прошлого года соучастники представили в кредитное учреждение в городе Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. В дальнейшем сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, обязательства по договорам не выполнены", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, задержаны пятеро подозреваемых, среди них трое предпринимателей, которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для продажи лидеру группы.Как уточняет ФСБ, похищенная сельхозтехника принадлежала АО "Сбербанк Лизинг"."Организаторами преступной схемы лоббировались интересы аффилированных им юридических лиц в целях подписания договоров лизинга. ОКВЭД организаций, получивших сельскохозяйственную технику в аренду, не соответствует их прямому назначению. После передачи техники gps-мeтки, используемые для отслеживания транспорта, демонтировались членами группы", - говорится в сообщении.По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане изъяты мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.Задержанным лицам предъявлено обвинение, они арестованы.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948063877.html

https://ria.ru/20240523/sk-1947948677.html

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северный кавказ

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происшествия, россия, северный кавказ, ставрополь, ирина волк, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)