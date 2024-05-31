МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику
МВД: на Кавказе задержали мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 млн руб.
© Фото : Ирина Волк/TelegramЗадержание мошенников, похитивших на Северном Кавказе принадлежащую АО "Сбербанк Лизинг" сельхозтехнику
Задержание мошенников, похитивших на Северном Кавказе принадлежащую АО "Сбербанк Лизинг" сельхозтехнику
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Задержаны мошенники, похитившие на Северном Кавказе принадлежащую АО "Сбербанк Лизинг" сельхозтехнику на 850 миллионов рублей, сообщают МВД РФ и ФСБ.
"По имеющимся данным, в период с февраля по сентябрь прошлого года соучастники представили в кредитное учреждение в городе Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. В дальнейшем сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, обязательства по договорам не выполнены", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, задержаны пятеро подозреваемых, среди них трое предпринимателей, которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для продажи лидеру группы.
Как уточняет ФСБ, похищенная сельхозтехника принадлежала АО "Сбербанк Лизинг".
"Организаторами преступной схемы лоббировались интересы аффилированных им юридических лиц в целях подписания договоров лизинга. ОКВЭД организаций, получивших сельскохозяйственную технику в аренду, не соответствует их прямому назначению. После передачи техники gps-мeтки, используемые для отслеживания транспорта, демонтировались членами группы", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане изъяты мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.
Задержанным лицам предъявлено обвинение, они арестованы.