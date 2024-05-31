https://ria.ru/20240531/kriminal-1949571156.html
Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением
Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением - РИА Новости, 31.05.2024
Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением
Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве с последующим расчленением и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:25
2024-05-31T09:25
2024-05-31T09:25
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 31 мая - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве с последующим расчленением и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, в апреле 2023 года в ходе совместного употребления алкогольных напитков в одной из квартир дома по месту жительства обвиняемого между ним и его 57-летним знакомым возникла ссора, в связи с чем обвиняемый нанес потерпевшему металлической трубой, используемой им в качестве трости для ходьбы, и ножом множественные удары по голове и телу, причинив комбинированную травму, осложнившуюся травматическим шоком, отчего мужчина скончался на месте", - сообщает ведомство. Затем обвиняемый расчленил тело погибшего и хранил его останки на балконе собственной квартиры. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму два миллиона рублей", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949365098.html
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происшествия, магадан, россия
Происшествия, Магадан, Россия
Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением
СУСК РФ: магаданец получил 11 лет колонии за убийство с последующим расчленением
МАГАДАН, 31 мая - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве с последующим расчленением и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУСК России по региону.
"По версии следствия, в апреле 2023 года в ходе совместного употребления алкогольных напитков в одной из квартир дома по месту жительства обвиняемого между ним и его 57-летним знакомым возникла ссора, в связи с чем обвиняемый нанес потерпевшему металлической трубой, используемой им в качестве трости для ходьбы, и ножом множественные удары по голове и телу, причинив комбинированную травму, осложнившуюся травматическим шоком, отчего мужчина скончался на месте", - сообщает ведомство.
Затем обвиняемый расчленил тело погибшего и хранил его останки на балконе собственной квартиры.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму два миллиона рублей", - уточняет ведомство.