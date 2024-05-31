https://ria.ru/20240531/kriminal-1949571156.html

Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением

Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением - РИА Новости, 31.05.2024

Жителя Магадана осудили за убийство с последующим расчленением

Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве с последующим расчленением и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:25

2024-05-31T09:25

2024-05-31T09:25

происшествия

магадан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949570557_1:0:1903:1070_1920x0_80_0_0_c506a9e24a5fc1c73a6ff2bcbce25ee0.jpg

МАГАДАН, 31 мая - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве с последующим расчленением и приговорил его к 11 годам лишения свободы, сообщает СУСК России по региону. "По версии следствия, в апреле 2023 года в ходе совместного употребления алкогольных напитков в одной из квартир дома по месту жительства обвиняемого между ним и его 57-летним знакомым возникла ссора, в связи с чем обвиняемый нанес потерпевшему металлической трубой, используемой им в качестве трости для ходьбы, и ножом множественные удары по голове и телу, причинив комбинированную травму, осложнившуюся травматическим шоком, отчего мужчина скончался на месте", - сообщает ведомство. Затем обвиняемый расчленил тело погибшего и хранил его останки на балконе собственной квартиры. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму два миллиона рублей", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949365098.html

https://ria.ru/20240129/telo-1924137994.html

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магадан, россия