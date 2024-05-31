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Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.05.2024
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08:19 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kriminal-1949563028.html
Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму
Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.05.2024
Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму
Житель Хабаровска проведет два года в колонии общего режима за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:19
2024-05-31T08:19
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Житель Хабаровска проведет два года в колонии общего режима за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "Следствием и судом установлено, что житель Хабаровска разместил в сети "интернет" материалы, призывающие к террористической деятельности... Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщается в релизе СУСК региона. Дело расследовалось по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности...). По данным следственного управления, была проведена лингвистическая экспертиза, согласно которой в текстах имеются выражения, побуждающие к насилию в отношении руководства страны.
https://radiosputnik.ru/20240530/fsb-1949292560.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Россия
Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму

СК: житель Хабаровска получил два года колонии за призывы к терроризму

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Житель Хабаровска проведет два года в колонии общего режима за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
"Следствием и судом установлено, что житель Хабаровска разместил в сети "интернет" материалы, призывающие к террористической деятельности... Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщается в релизе СУСК региона.
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Дело расследовалось по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности...).
По данным следственного управления, была проведена лингвистическая экспертиза, согласно которой в текстах имеются выражения, побуждающие к насилию в отношении руководства страны.
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