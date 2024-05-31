https://ria.ru/20240531/kriminal-1949563028.html

Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму

Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 31.05.2024

Жителя Хабаровска приговорили к двум годам колонии за призывы к терроризму

Житель Хабаровска проведет два года в колонии общего режима за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:19

2024-05-31T08:19

2024-05-31T08:19

происшествия

хабаровск

хабаровский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Житель Хабаровска проведет два года в колонии общего режима за призывы к терроризму, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. "Следствием и судом установлено, что житель Хабаровска разместил в сети "интернет" материалы, призывающие к террористической деятельности... Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщается в релизе СУСК региона. Дело расследовалось по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности...). По данным следственного управления, была проведена лингвистическая экспертиза, согласно которой в текстах имеются выражения, побуждающие к насилию в отношении руководства страны.

https://radiosputnik.ru/20240530/fsb-1949292560.html

https://ria.ru/20240321/sud-1934593913.html

хабаровск

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, хабаровский край, россия