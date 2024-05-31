https://ria.ru/20240531/konvert-1949740915.html
Выпущен конверт с изображением уроженца Мордовии Героя России Малыйкина
Выпущен конверт с изображением уроженца Мордовии Героя России Малыйкина - РИА Новости, 31.05.2024
Выпущен конверт с изображением уроженца Мордовии Героя России Малыйкина
Почтовый конверт и открытка с изображением Героя России - уроженца Мордовии Давида Малыйкина выпущены в честь годовщины работы филиала фонда "Защитники... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:36
2024-05-31T17:36
2024-05-31T17:36
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Почтовый конверт и открытка с изображением Героя России - уроженца Мордовии Давида Малыйкина выпущены в честь годовщины работы филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба главы республики. Макет открытки создала саранская художница Екатерина Романова, которая заявила, что для нее было честью нарисовать портрет героя. "В зоне СВО наш земляк совершил настоящий подвиг — уничтожил два танка противника и вынес с поля боя восемь раненых товарищей, за что был награжден медалью "Золотая звезда". Теперь конверты с его изображением разлетятся по всей России, прославляя героя и нашу малую Родину", — цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.Тридцать первого мая в филиале фонда в торжественной обстановке почтовые изделия были по традиции погашены специальным штемпелем. Среди всех регионов РФ Мордовия первая производит такую процедуру. Свидетелями исторического события стали родственники военнослужащего - мама Анна Васильевна, брат Егор и сестра Надежда. Уже в этом году конверты и открытки поступят в почтовую сеть страны. Приобрести их можно будет в любом отделении почты. За год работы в филиал фонда "Защитники Отечества" в Мордовии поступило более 11 тысяч обращений. Чаще всего это вопросы, связанные с медицинской и юридической помощью.
https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Почтовый конверт и открытка с изображением Героя России - уроженца Мордовии Давида Малыйкина выпущены в честь годовщины работы филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба главы республики.
Макет открытки создала саранская художница Екатерина Романова, которая заявила, что для нее было честью нарисовать портрет героя.
«
"В зоне СВО наш земляк совершил настоящий подвиг — уничтожил два танка противника и вынес с поля боя восемь раненых товарищей, за что был награжден медалью "Золотая звезда". Теперь конверты с его изображением разлетятся по всей России, прославляя героя и нашу малую Родину", — цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Тридцать первого мая в филиале фонда в торжественной обстановке почтовые изделия были по традиции погашены специальным штемпелем. Среди всех регионов РФ Мордовия первая производит такую процедуру. Свидетелями исторического события стали родственники военнослужащего - мама Анна Васильевна, брат Егор и сестра Надежда. Уже в этом году конверты и открытки поступят в почтовую сеть страны. Приобрести их можно будет в любом отделении почты.
За год работы в филиал фонда "Защитники Отечества" в Мордовии поступило более 11 тысяч обращений. Чаще всего это вопросы, связанные с медицинской и юридической помощью.