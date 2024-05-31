https://ria.ru/20240531/konvert-1949740915.html

Выпущен конверт с изображением уроженца Мордовии Героя России Малыйкина

Выпущен конверт с изображением уроженца Мордовии Героя России Малыйкина - РИА Новости, 31.05.2024

Выпущен конверт с изображением уроженца Мордовии Героя России Малыйкина

Почтовый конверт и открытка с изображением Героя России - уроженца Мордовии Давида Малыйкина выпущены в честь годовщины работы филиала фонда "Защитники... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:36

2024-05-31T17:36

2024-05-31T17:36

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949741507_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3f97222c91c106223379713f962a15da.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Почтовый конверт и открытка с изображением Героя России - уроженца Мордовии Давида Малыйкина выпущены в честь годовщины работы филиала фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба главы республики. Макет открытки создала саранская художница Екатерина Романова, которая заявила, что для нее было честью нарисовать портрет героя. "В зоне СВО наш земляк совершил настоящий подвиг — уничтожил два танка противника и вынес с поля боя восемь раненых товарищей, за что был награжден медалью "Золотая звезда". Теперь конверты с его изображением разлетятся по всей России, прославляя героя и нашу малую Родину", — цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.Тридцать первого мая в филиале фонда в торжественной обстановке почтовые изделия были по традиции погашены специальным штемпелем. Среди всех регионов РФ Мордовия первая производит такую процедуру. Свидетелями исторического события стали родственники военнослужащего - мама Анна Васильевна, брат Егор и сестра Надежда. Уже в этом году конверты и открытки поступят в почтовую сеть страны. Приобрести их можно будет в любом отделении почты. За год работы в филиал фонда "Защитники Отечества" в Мордовии поступило более 11 тысяч обращений. Чаще всего это вопросы, связанные с медицинской и юридической помощью.

https://ria.ru/20240222/mordoviya-1928884609.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, артем здунов, республика мордовия