https://ria.ru/20240531/konkurs-1949621523.html

В Тюменской области провели конкурс грантов для некоммерческих организаций

В Тюменской области провели конкурс грантов для некоммерческих организаций - РИА Новости, 31.05.2024

В Тюменской области провели конкурс грантов для некоммерческих организаций

В Тюменской области провели конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, на реализацию 113 проектов будет направлено более 88,5... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:06

2024-05-31T12:06

2024-05-31T12:06

тюменская область

тюменская область

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. В Тюменской области провели конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, на реализацию 113 проектов будет направлено более 88,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Александр Моор. "Сто тринадцать проектов победили в нашем конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. <…> Общая сумма грантовой поддержки в 2024 году – свыше 88,5 миллиона рублей. Как и обещал, особое внимание в Год семьи - проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. По этому направлению гранты на сумму более 19 миллионов рублей получат 26 организаций", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Среди обладателей грантов – проекты некоммерческих организаций из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Аромашевского, Исетского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского и других районов Тюменской области. В целом гранты выделены на проекты по одиннадцати направлениям, в том числе на социальную помощь землякам, пропаганду здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти. Ранее губернатор назвал грантовую поддержку соцпроектов инвестициями в благополучие региона, подчеркнув, что общественные организации дополняют работу властей по нацпроекту "Демография", при этом работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы.

https://ria.ru/20240123/natsproekty-1922881883.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, тюмень, александр моор