https://ria.ru/20240531/kongressmen-1949547704.html

Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена

Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена - РИА Новости, 31.05.2024

Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента Джо Байдена в вопросе о... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:34

2024-05-31T02:34

2024-05-31T03:01

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента Джо Байдена в вопросе о применении американского оружия в украинском конфликте. Ранее в пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. По словам конгрессмена, непоследовательность администрации Байдена в этом вопросе вызывает тревогу. Он отметил, что запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в России был одной из разумных попыток ограничить эскалацию боевых действий. "Изменив политику, администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война", - написал конгрессмен в соцсети Х. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240531/ekspert-1949547490.html

https://ria.ru/20240531/saks-1949540886.html

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в мире, россия, украина, харьков, джо байден, дмитрий песков