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Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена - РИА Новости, 31.05.2024
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02:34 31.05.2024 (обновлено: 03:01 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kongressmen-1949547704.html
Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена
Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена - РИА Новости, 31.05.2024
Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента Джо Байдена в вопросе о... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:34
2024-05-31T03:01
в мире
россия
украина
харьков
джо байден
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента Джо Байдена в вопросе о применении американского оружия в украинском конфликте. Ранее в пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. По словам конгрессмена, непоследовательность администрации Байдена в этом вопросе вызывает тревогу. Он отметил, что запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в России был одной из разумных попыток ограничить эскалацию боевых действий. "Изменив политику, администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война", - написал конгрессмен в соцсети Х. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/ekspert-1949547490.html
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в мире, россия, украина, харьков, джо байден, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Харьков, Джо Байден, Дмитрий Песков
Конгрессмен предупредил об угрозе мировой войны из-за решения Байдена

Конгрессмен Гетц: применение оружия США по целям в РФ приведет к мировой войне

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента Джо Байдена в вопросе о применении американского оружия в украинском конфликте.
Ранее в пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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По словам конгрессмена, непоследовательность администрации Байдена в этом вопросе вызывает тревогу. Он отметил, что запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в России был одной из разумных попыток ограничить эскалацию боевых действий.
"Изменив политику, администрация Байдена рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война", - написал конгрессмен в соцсети Х.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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