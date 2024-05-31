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Лидеры стран Северной Европы подтвердили участие в конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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16:33 31.05.2024 (обновлено: 17:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/konferentsiya-1949721867.html
Лидеры стран Северной Европы подтвердили участие в конференции по Украине
Лидеры стран Северной Европы подтвердили участие в конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Лидеры стран Северной Европы подтвердили участие в конференции по Украине
Лидеры стран Северной Европы подтвердили свое участие в "мирной" конференции по Украине в Швейцарии и поддержку "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:33
2024-05-31T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
владимир хохлов
владимир зеленский
финляндия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лидеры стран Северной Европы подтвердили свое участие в "мирной" конференции по Украине в Швейцарии и поддержку "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте офиса президента Финляндии."Мы примем участие на самом высоком уровне в саммите по установлению мира на Украине, который состоится в Бюргенштоке, Швейцарии 15-16 июня, и содействуем усилиям по обеспечению широкого участия (стран - ред.) по всему миру", - говорится в заявлении.Лидеры стран Северной Европы добавили, что подтверждают "решительную поддержку" так называемой украинской формулы мира. "Мы продолжим осуществлять наши дипломатические усилия для содействия ее реализации", - отмечается заявлении.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
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в мире, украина, швейцария, владимир хохлов, владимир зеленский, финляндия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Владимир Хохлов, Владимир Зеленский, Финляндия
Лидеры стран Северной Европы подтвердили участие в конференции по Украине

Лидеры стран Северной Европы подтвердили поддержку формулы Зеленского

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Лидеры стран Северной Европы подтвердили свое участие в "мирной" конференции по Украине в Швейцарии и поддержку "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте офиса президента Финляндии.
"Мы примем участие на самом высоком уровне в саммите по установлению мира на Украине, который состоится в Бюргенштоке, Швейцарии 15-16 июня, и содействуем усилиям по обеспечению широкого участия (стран - ред.) по всему миру", - говорится в заявлении.
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Лидеры стран Северной Европы добавили, что подтверждают "решительную поддержку" так называемой украинской формулы мира. "Мы продолжим осуществлять наши дипломатические усилия для содействия ее реализации", - отмечается заявлении.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияВладимир ХохловВладимир ЗеленскийФинляндия
 
 
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