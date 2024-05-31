https://ria.ru/20240531/konferentsiya-1949652050.html
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине
Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:15
2024-05-31T13:15
2024-05-31T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
дмитрий песков
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. "Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением", - заявил Песков журналистам и добавил, что Россия поддерживает подход Китая.
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
россия
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_19ccbd48a3f6f6644a393eca27e2f85b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, китай, дмитрий песков, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Дмитрий Песков, Мао Нин
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине
Песков: искать пути урегулирования конфликта на Украине без России бессмысленно