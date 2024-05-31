Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/konferentsiya-1949652050.html
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине
Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:15
2024-05-31T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
дмитрий песков
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. "Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением", - заявил Песков журналистам и добавил, что Россия поддерживает подход Китая.
https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_19ccbd48a3f6f6644a393eca27e2f85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, дмитрий песков, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Дмитрий Песков, Мао Нин
В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине

Песков: искать пути урегулирования конфликта на Украине без России бессмысленно

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
"Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением", - заявил Песков журналистам и добавил, что Россия поддерживает подход Китая.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Песков оценил перспективы мирной конференции в Швейцарии по Украине
16 мая, 08:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайДмитрий ПесковМао Нин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала