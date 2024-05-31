https://ria.ru/20240531/konferentsiya-1949652050.html

В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине

В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

В Кремле прокомментировали отказ Китая от участия в конференции по Украине

Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:15

2024-05-31T13:15

2024-05-31T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

китай

дмитрий песков

мао нин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Искать пути урегулирования конфликта на Украине без России нелогично и бесперспективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Китай проинформировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине. В пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив. "Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением", - заявил Песков журналистам и добавил, что Россия поддерживает подход Китая.

https://ria.ru/20240516/konferentsiya-1946320805.html

россия

украина

китай

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, китай, дмитрий песков, мао нин