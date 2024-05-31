https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949777357.html
Премьер Грузии заявил о необходимости пересмотра отношений с США
Премьер Грузии заявил о необходимости пересмотра отношений с США - РИА Новости, 31.05.2024
Премьер Грузии заявил о необходимости пересмотра отношений с США
Отношения между Грузией и США должны быть пересмотрены, заявил в пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:52
2024-05-31T19:52
2024-05-31T20:14
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ТБИЛИСИ, 31 мая - РИА Новости. Отношения между Грузией и США должны быть пересмотрены, заявил в пятницу грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам."Грузино-американским отношениям действительно требуется пересмотр, это мы обсудили с послом США... В условиях бывшего посла многое было испорчено, поэтому грузино-американские отношения должны быть оздоровлены, пересмотрены", - заявил Кобахидзе.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об иноагентах и вводят новую политику по введению визовых ограничений. В правящей партии Грузии назвали решение США комическим и беспрецедентным и отметили, что политика шантажа угроз не соответствует духу стратегического партнерства.
https://ria.ru/20240531/kobakhidze-1949779366.html
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грузия, сша, в мире
Премьер Грузии заявил о необходимости пересмотра отношений с США
Кобахидзе: грузино-американские отношения должны быть оздоровлены