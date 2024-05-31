https://ria.ru/20240531/khusity-1949669076.html

Число погибших при ударах США по Йемену достигло 16 человек

Число погибших при ударах США по Йемену достигло 16 человек - РИА Новости, 31.05.2024

Число погибших при ударах США по Йемену достигло 16 человек

Число погибших в результате ударов военной авиации США и Великобритании по Йемену в ночь с четверга на пятницу достигло 16 человек, более 40 получили ранения,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:31

2024-05-31T14:31

2024-05-31T14:37

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Число погибших в результате ударов военной авиации США и Великобритании по Йемену в ночь с четверга на пятницу достигло 16 человек, более 40 получили ранения, говорится в сообщении военного представителя правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья Сариа в его телеграм-канале.Ранее источники в местных органах власти йеменских провинций сообщили РИА Новости, что истребители США и Великобритании нанесли 13 ударов по объектам в трех провинциях Йемена, в том числе четыре удара по столице Сане после серии нападений хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях."В результате рейдов на Ходейду было убито 16 человек и 41 ранен, включая погибших и раненых среди гражданских лиц во время налетов на гражданские объекты, в том числе здание радиостанции Ходейды перед больницей Ас-Савра и здание береговой охраны в порту Ас-Салиф", - отмечается в сообщении."В результате налетов было повреждено здание радиостанции Ходейды, а также здание береговой охраны в порту Ас-Салиф и несколько торговых судов в порту", - добавил представитель хуситов.Кроме того, по его словам, два удара истребители США и Великобритании нанесли по домам бывшего вице-президента и покойного президента Йемена Али Мохсена и Али Абдаллы Салеха.Представитель военных властей севера Йемена назвал нападение на гражданские объекты "вопиющим нарушением всех международных законов и полноценным военным преступлением".

https://ria.ru/20240112/yemen-1920839665.html

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в мире, сша, ходейда (город), йемен