https://ria.ru/20240531/kherson-1949651020.html
В Херсоне сотрудники украинских военкоматов разместились в роддоме
В Херсоне сотрудники украинских военкоматов разместились в роддоме - РИА Новости, 31.05.2024
В Херсоне сотрудники украинских военкоматов разместились в роддоме
Сотрудники территориального центра комплектования (украинское название военкоматов) разместились в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне в отделении... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:12
2024-05-31T13:12
2024-05-31T13:12
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (украинское название военкоматов) разместились в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне в отделении роддома, говорится в Telegram-канале подпольной организации сопротивления "Русский Херсон". Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Отвращение вызывает место дислокации сотрудников ТЦК, а именно – помещение родильного дома по Залаэгерсег. Всем очевидно, почему выбрана именно эта локация. Это еще раз подтверждает, что с такими людьми надо расправляться без жалости и снисхождения. Чем мы и планируем заняться", - говорится в сообщении. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949086934.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсоне сотрудники украинских военкоматов разместились в роддоме
"Русский Херсон": сотрудники ТЦК разместились в отделении роддома