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Главу Конференции католических епископов России успешно прооперировали - РИА Новости, 31.05.2024
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Религия
 
18:15 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/katoliki-1949754406.html
Главу Конференции католических епископов России успешно прооперировали
Главу Конференции католических епископов России успешно прооперировали - РИА Новости, 31.05.2024
Главу Конференции католических епископов России успешно прооперировали
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци был успешно перенес операцию на кишечнике в Москве, сообщил генеральный викарий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:15
2024-05-31T18:15
религия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци был успешно перенес операцию на кишечнике в Москве, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов."Операция прошла успешно, состояние владыки Павла стабильное. 30 мая архиепископ Павел Пецци перенес операцию на кишечнике. Она прошла успешно, врачи положительно оценивают его состояние и дают оптимистичный прогноз. Сегодня владыку Павла перевели из интенсивной терапии в общую палату", – говорится в сообщении Горбунова в Telegram-канале архиепархии.О том, что Пецци был доставлен в больницу, Горбунов сообщил в среду.
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Главу Конференции католических епископов России успешно прооперировали

Глава Конференции католических епископов России Павел Пецци прооперирован

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци был успешно перенес операцию на кишечнике в Москве, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов.
"Операция прошла успешно, состояние владыки Павла стабильное. 30 мая архиепископ Павел Пецци перенес операцию на кишечнике. Она прошла успешно, врачи положительно оценивают его состояние и дают оптимистичный прогноз. Сегодня владыку Павла перевели из интенсивной терапии в общую палату", – говорится в сообщении Горбунова в Telegram-канале архиепархии.
О том, что Пецци был доставлен в больницу, Горбунов сообщил в среду.
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