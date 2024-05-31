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Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена - РИА Новости, 31.05.2024
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена
Разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в РФ, угрожающими району Харькова, "открывает двери" для... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:09
2024-05-31T02:09
2024-05-31T02:56
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в РФ, угрожающими району Харькова, "открывает двери" для трансформации конфликта в "настоящую" войну, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Ранее в пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "За последние несколько дней (президент РФ Владимир - ред.) Путин и (министр иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним", - сказал Карден. При этом он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта. "Надеюсь, что нет (не приведет к эскалации - ред.), но это явно открывает двери... в сочетании со стремлением (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона направить инструкторов (на Украину - ред.) это может привести нас от прокси-войны к настоящей войне", - добавил Карден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html
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в мире, россия, украина, харьков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Харьков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Дмитрий Песков
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена
Экс-советник госдепа Карден: разрешение США бить по РФ открывает двери войне