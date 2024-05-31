Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 31.05.2024 (обновлено: 02:56 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/karden-1949546519.html
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена - РИА Новости, 31.05.2024
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена
Разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в РФ, угрожающими району Харькова, "открывает двери" для... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:09
2024-05-31T02:56
в мире
россия
украина
харьков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в РФ, угрожающими району Харькова, "открывает двери" для трансформации конфликта в "настоящую" войну, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Ранее в пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "За последние несколько дней (президент РФ Владимир - ред.) Путин и (министр иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним", - сказал Карден. При этом он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта. "Надеюсь, что нет (не приведет к эскалации - ред.), но это явно открывает двери... в сочетании со стремлением (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона направить инструкторов (на Украину - ред.) это может привести нас от прокси-войны к настоящей войне", - добавил Карден. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html
https://ria.ru/20240531/ssha-1949540400.html
россия
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, харьков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Харьков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Дмитрий Песков
Экс-советник госдепа предупредил об угрозе войны из-за решения Байдена

Экс-советник госдепа Карден: разрешение США бить по РФ открывает двери войне

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Разрешение Вашингтона Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями в РФ, угрожающими району Харькова, "открывает двери" для трансформации конфликта в "настоящую" войну, заявил РИА Новости бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Ранее в пятницу в госдепартаменте США сообщили РИА Новости, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
00:26
"За последние несколько дней (президент РФ Владимир - ред.) Путин и (министр иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним", - сказал Карден.
При этом он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта.
"Надеюсь, что нет (не приведет к эскалации - ред.), но это явно открывает двери... в сочетании со стремлением (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона направить инструкторов (на Украину - ред.) это может привести нас от прокси-войны к настоящей войне", - добавил Карден.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Харрис выразила уверенность в "недостижимом превосходстве" ВВС США
00:47
 
В миреРоссияУкраинаХарьковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала