https://ria.ru/20240531/kakhovka-1949632973.html

Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области

Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 31.05.2024

Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области

Украинские войска в последнее время активизировали обстрелы города Каховка на левом берегу Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:37

2024-05-31T12:37

2024-05-31T12:37

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в последнее время активизировали обстрелы города Каховка на левом берегу Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Нацисты активизировали обстрелы Каховки", - написал Филипчук.По его словам, прилеты в пятницу пришлись в шиномонтаж и жилой дом. "Несмотря на опасность повторного обстрела, сотрудники администрации и граждане самостоятельно тушат пожар в жилом доме и эвакуируются с территории шиномонтажа", - добавил Филипчук.

https://ria.ru/20240531/obstrel-1949574765.html

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины