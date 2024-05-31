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Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области
Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области
Украинские войска в последнее время активизировали обстрелы города Каховка на левом берегу Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:37
2024-05-31T12:37
2024-05-31T12:37
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украинские войска в последнее время активизировали обстрелы города Каховка на левом берегу Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. "Нацисты активизировали обстрелы Каховки", - написал Филипчук.По его словам, прилеты в пятницу пришлись в шиномонтаж и жилой дом. "Несмотря на опасность повторного обстрела, сотрудники администрации и граждане самостоятельно тушат пожар в жилом доме и эвакуируются с территории шиномонтажа", - добавил Филипчук.
https://ria.ru/20240531/obstrel-1949574765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска активизировали обстрелы Каховки в Херсонской области
Глава администрации округа Филипчук: ВСУ активизировали обстрелы Каховки