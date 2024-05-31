https://ria.ru/20240531/iordaniya-1949779157.html

Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе

Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе - РИА Новости, 31.05.2024

Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе

Иордания примет 11 июня международную конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел королевства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:58

2024-05-31T19:58

2024-05-31T19:58

в мире

израиль

иордания

египет

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 31 мая - РИА Новости. Иордания примет 11 июня международную конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел королевства. "Иордания примет чрезвычайную международную конференцию по гуманитарному реагированию для Газы", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, конференцию совместно организуют Иордания, Египет и ООН, она пройдет на уровне глав государств и правительств и международных организаций. Мероприятие состоится в конференц-центре имени короля Хусейна бен Талала на побережье Мертвого моря, цель - определить пути усиления международной реакции на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html

https://ria.ru/20240529/oon-1949096432.html

https://ria.ru/20231012/pomosch-1902337804.html

https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html

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в мире, израиль, иордания, египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году