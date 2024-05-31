Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа 11 июня
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
КАИР, 31 мая - РИА Новости. Иордания примет 11 июня международную конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел королевства.
"Иордания примет чрезвычайную международную конференцию по гуманитарному реагированию для Газы", - говорится в заявлении.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
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