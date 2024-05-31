Рейтинг@Mail.ru
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/iordaniya-1949779157.html
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе - РИА Новости, 31.05.2024
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе
Иордания примет 11 июня международную конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел королевства. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:58
2024-05-31T19:58
в мире
израиль
иордания
египет
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795998813_0:144:2016:1278_1920x0_80_0_0_7b6686651c1a5fbc2e2a063ad9457649.jpg
КАИР, 31 мая - РИА Новости. Иордания примет 11 июня международную конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел королевства. "Иордания примет чрезвычайную международную конференцию по гуманитарному реагированию для Газы", - говорится в заявлении. Согласно заявлению, конференцию совместно организуют Иордания, Египет и ООН, она пройдет на уровне глав государств и правительств и международных организаций. Мероприятие состоится в конференц-центре имени короля Хусейна бен Талала на побережье Мертвого моря, цель - определить пути усиления международной реакции на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html
https://ria.ru/20240529/oon-1949096432.html
https://ria.ru/20231012/pomosch-1902337804.html
https://ria.ru/20240523/konflikt-1947981844.html
израиль
иордания
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795998813_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_a0af0e57c610ae6ae875b72edf5d990e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иордания, египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Египет, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе

Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа 11 июня

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 31 мая - РИА Новости. Иордания примет 11 июня международную конференцию по гуманитарной помощи сектору Газа, сообщило министерство иностранных дел королевства.
"Иордания примет чрезвычайную международную конференцию по гуманитарному реагированию для Газы", - говорится в заявлении.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
15 октября 2023, 23:23
Согласно заявлению, конференцию совместно организуют Иордания, Египет и ООН, она пройдет на уровне глав государств и правительств и международных организаций.
Мероприятие состоится в конференц-центре имени короля Хусейна бен Талала на побережье Мертвого моря, цель - определить пути усиления международной реакции на гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган
29 мая, 12:27
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч.
Последствия израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Король Иордании поручил выделить средства на помощь палестинцам
12 октября 2023, 18:02
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В секторе Газа прокомментировали закрытие КПП "Рафах" и "Керем-Шалом"
23 мая, 18:27
 
В миреИзраильИорданияЕгипетООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала