https://ria.ru/20240531/gumpomosch-1949757835.html

Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО

Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024

Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО

Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:34

2024-05-31T18:34

2024-05-31T18:34

надежные люди

брянская область

сво

русская православная церковь

гуманитарная помощь

благотворительность

выгоничский район

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и медикаментами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "Духовенство Выгоничского благочиния вместе с волонтерами храма во имя Святителя Николая совершили очередную поездку в приграничье. Неравнодушные граждане поселка Выгоничи, добровольцы Никольского храма, учащиеся и педколлектив Лопушской СОШ имени Н.М. Грибачева, а также участники группы "Сеща Своих Не Бросаем" передали для военнослужащих гуманитарный груз, в том числе картофель, средства защиты от насекомых, адсорбенты и противоаллергические препараты", – говорится в сообщении. Отмечается, что волонтер Ольга предложила бойцам услуги парикмахера, сделав им стрижки. Благочинный Выгоничского церковного округа иерей Иоанн Травиничев и клирик храма в честь Святителя Николая поселка Выгоничи иерей Игорь Морозов совершили молебен для военнослужащих, окропили их святой водой и вручили желающим нательные крестики и просфоры. В епархии добавили, что на одной из позиций гости и бойцы вместе отметили день рождения одного из военнослужащих. Всех угостили домашним тортом, а священники подарили воину икону святого благоверного князя Олега Брянского.

https://ria.ru/20231201/gumpomosch-1913093962.html

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выгоничский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

брянская область, сво, русская православная церковь, гуманитарная помощь, благотворительность, выгоничский район