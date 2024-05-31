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Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024
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18:34 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/gumpomosch-1949757835.html
Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО
Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО
Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:34
2024-05-31T18:34
надежные люди
брянская область
сво
русская православная церковь
гуманитарная помощь
благотворительность
выгоничский район
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и медикаментами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "Духовенство Выгоничского благочиния вместе с волонтерами храма во имя Святителя Николая совершили очередную поездку в приграничье. Неравнодушные граждане поселка Выгоничи, добровольцы Никольского храма, учащиеся и педколлектив Лопушской СОШ имени Н.М. Грибачева, а также участники группы "Сеща Своих Не Бросаем" передали для военнослужащих гуманитарный груз, в том числе картофель, средства защиты от насекомых, адсорбенты и противоаллергические препараты", – говорится в сообщении. Отмечается, что волонтер Ольга предложила бойцам услуги парикмахера, сделав им стрижки. Благочинный Выгоничского церковного округа иерей Иоанн Травиничев и клирик храма в честь Святителя Николая поселка Выгоничи иерей Игорь Морозов совершили молебен для военнослужащих, окропили их святой водой и вручили желающим нательные крестики и просфоры. В епархии добавили, что на одной из позиций гости и бойцы вместе отметили день рождения одного из военнослужащих. Всех угостили домашним тортом, а священники подарили воину икону святого благоверного князя Олега Брянского.
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брянская область
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брянская область, сво, русская православная церковь, гуманитарная помощь, благотворительность, выгоничский район
Надежные люди, Брянская область, СВО, Русская православная церковь, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Выгоничский район

Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО

© Фото с сайта Брянской епархииСвященники Брянской епархии передали гуманитарную посылку военнослужащим СВО
Священники Брянской епархии передали гуманитарную посылку военнослужащим СВО
© Фото с сайта Брянской епархии
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и медикаментами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
"Духовенство Выгоничского благочиния вместе с волонтерами храма во имя Святителя Николая совершили очередную поездку в приграничье. Неравнодушные граждане поселка Выгоничи, добровольцы Никольского храма, учащиеся и педколлектив Лопушской СОШ имени Н.М. Грибачева, а также участники группы "Сеща Своих Не Бросаем" передали для военнослужащих гуманитарный груз, в том числе картофель, средства защиты от насекомых, адсорбенты и противоаллергические препараты", – говорится в сообщении.
© Фото с сайта Брянской епархииБрянский волонтер предложила бойцам СВО услуги парикмахера, сделав им стрижки
Брянский волонтер предложила бойцам СВО услуги парикмахера, сделав им стрижки
© Фото с сайта Брянской епархии
Брянский волонтер предложила бойцам СВО услуги парикмахера, сделав им стрижки
Отмечается, что волонтер Ольга предложила бойцам услуги парикмахера, сделав им стрижки. Благочинный Выгоничского церковного округа иерей Иоанн Травиничев и клирик храма в честь Святителя Николая поселка Выгоничи иерей Игорь Морозов совершили молебен для военнослужащих, окропили их святой водой и вручили желающим нательные крестики и просфоры.
© Фото с сайта Брянской епархииСвященники Брянской епархии передали гуманитарную посылку военнослужащим СВО
Священники Брянской епархии передали гуманитарную посылку военнослужащим СВО
© Фото с сайта Брянской епархии
Священники Брянской епархии передали гуманитарную посылку военнослужащим СВО
В епархии добавили, что на одной из позиций гости и бойцы вместе отметили день рождения одного из военнослужащих. Всех угостили домашним тортом, а священники подарили воину икону святого благоверного князя Олега Брянского.
Священник Брянской епархии передал гуманитарный груз военнослужащим приграничной зоны СВО
Брянская епархия передала гуманитарный груз бойцам приграничной зоны СВО
1 декабря 2023, 10:41
 
Надежные людиБрянская областьСВОРусская православная церковьГуманитарная помощьБлаготворительностьВыгоничский район
 
 
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