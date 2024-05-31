https://ria.ru/20240531/gumpomosch-1949757835.html
Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО
Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО - РИА Новости, 31.05.2024
Священники Брянской епархии и волонтеры доставили гумпомощь бойцам СВО
Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:34
2024-05-31T18:34
2024-05-31T18:34
надежные люди
брянская область
сво
русская православная церковь
гуманитарная помощь
благотворительность
выгоничский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949739571_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b076414d0c876ac4fc3bb239977c19da.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и медикаментами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "Духовенство Выгоничского благочиния вместе с волонтерами храма во имя Святителя Николая совершили очередную поездку в приграничье. Неравнодушные граждане поселка Выгоничи, добровольцы Никольского храма, учащиеся и педколлектив Лопушской СОШ имени Н.М. Грибачева, а также участники группы "Сеща Своих Не Бросаем" передали для военнослужащих гуманитарный груз, в том числе картофель, средства защиты от насекомых, адсорбенты и противоаллергические препараты", – говорится в сообщении. Отмечается, что волонтер Ольга предложила бойцам услуги парикмахера, сделав им стрижки. Благочинный Выгоничского церковного округа иерей Иоанн Травиничев и клирик храма в честь Святителя Николая поселка Выгоничи иерей Игорь Морозов совершили молебен для военнослужащих, окропили их святой водой и вручили желающим нательные крестики и просфоры. В епархии добавили, что на одной из позиций гости и бойцы вместе отметили день рождения одного из военнослужащих. Всех угостили домашним тортом, а священники подарили воину икону святого благоверного князя Олега Брянского.
https://ria.ru/20231201/gumpomosch-1913093962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, сво, русская православная церковь, гуманитарная помощь, благотворительность, выгоничский район
Надежные люди, Брянская область, СВО, Русская православная церковь, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Выгоничский район
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Духовенство и волонтеры Выгоничского благочиния Брянской епархии совершили поездку в приграничную зону СВО и передали бойцам гуманитарную посылку с продуктами и медикаментами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
"Духовенство Выгоничского благочиния вместе с волонтерами храма во имя Святителя Николая совершили очередную поездку в приграничье. Неравнодушные граждане поселка Выгоничи, добровольцы Никольского храма, учащиеся и педколлектив Лопушской СОШ имени Н.М. Грибачева, а также участники группы "Сеща Своих Не Бросаем" передали для военнослужащих гуманитарный груз, в том числе картофель
, средства защиты от насекомых, адсорбенты и противоаллергические препараты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтер Ольга предложила бойцам услуги парикмахера, сделав им стрижки. Благочинный Выгоничского церковного округа иерей Иоанн Травиничев и клирик храма в честь Святителя Николая поселка Выгоничи иерей Игорь Морозов совершили молебен для военнослужащих, окропили их святой водой и вручили желающим нательные крестики и просфоры.
В епархии добавили, что на одной из позиций гости и бойцы вместе отметили день рождения одного из военнослужащих. Всех угостили домашним тортом, а священники подарили воину икону святого благоверного князя Олега Брянского.