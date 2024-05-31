https://ria.ru/20240531/gruziya-1949591173.html

Белоусов назвал причины роста напряженности в Грузии

Белоусов назвал причины роста напряженности в Грузии - РИА Новости, 31.05.2024

Белоусов назвал причины роста напряженности в Грузии

Североатлантический альянс и Европейский союз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряжённости в Грузии, армяно-азербайджанских отношениях,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:53

2024-05-31T10:53

2024-05-31T10:54

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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс и Европейский союз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряжённости в Грузии, армяно-азербайджанских отношениях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Отдельные страны Альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. По его словам, "Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги". "Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку", - сказал министр обороны России. "Особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнёров в сферу своих интересов", - заявил Белоусов. Министр обороны России сказал, что курс НАТО и Европейского союза на конфронтацию с Россией вызывает рост напряженности в ряде регионов коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, грузия, кавказ, андрей белоусов, одкб, нато, в мире