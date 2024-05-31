Белоусов назвал причины роста напряженности в Грузии
Белоусов: курс НАТО и ЕС на конфликт с РФ вызывает рост напряженности в Грузии
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Североатлантический альянс и Европейский союз своим курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряжённости в Грузии, армяно-азербайджанских отношениях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Отдельные страны Альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий", - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
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По его словам, "Армении и Азербайджану для урегулирования противоречий бесцеремонно навязываются посреднические услуги".
"Предлагается подписать мирный договор исключительно на западных площадках и под диктовку", - сказал министр обороны России.
"Особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнёров в сферу своих интересов", - заявил Белоусов.
Министр обороны России сказал, что курс НАТО и Европейского союза на конфронтацию с Россией вызывает рост напряженности в ряде регионов коллективной безопасности ОДКБ.