https://ria.ru/20240531/grazhdanstvo-1949806423.html

В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством

В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством - РИА Новости, 31.05.2024

В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:56

2024-05-31T23:56

2024-05-31T23:56

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено. Законопроект разработан с целью приведения ряда законов в соответствие с нормами закона "О гражданстве РФ". Новым положением предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство. Кроме того, согласно проекту закона предлагается признать утратившими силу положения ФЗ № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка.

https://ria.ru/20240521/mvd-1947330826.html

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общество, россия, госдума рф