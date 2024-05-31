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В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством
В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством - РИА Новости, 31.05.2024
В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:56
2024-05-31T23:56
2024-05-31T23:56
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено. Законопроект разработан с целью приведения ряда законов в соответствие с нормами закона "О гражданстве РФ". Новым положением предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство. Кроме того, согласно проекту закона предлагается признать утратившими силу положения ФЗ № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о правовом положении лиц с прекращенным гражданством
В ГД внесли проект о правовом положении лиц, гражданство которых прекращено
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым регламентируется правовое положение лиц, гражданство Российской Федерации которых прекращено.
Законопроект разработан с целью приведения ряда законов в соответствие с нормами закона "О гражданстве РФ".
Новым положением предлагается дополнить закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", согласно которому право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство.
Кроме того, согласно проекту закона предлагается признать утратившими силу положения ФЗ № 114-ФЗ и № 115-ФЗ, предусматривающие отдельные преференции для указанной категории иностранных граждан, признанных носителями русского языка.