Рейтинг@Mail.ru
Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/grazhdanstvo-1949560425.html
Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии
Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии - РИА Новости, 31.05.2024
Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:25
2024-05-31T07:25
кишинев
россия
илан шор
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949113801_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_b06b8d675ca02e55d4adb57a3c477f22.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта. Ранее Шор в интервью блогеру Стасу Васильеву сообщил, что получил российский паспорт. "Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна - территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро", — сказал Шор. Он отметил, что у него нет информации о планах представителей оппозиционного блока "Победа" обратиться к РФ с просьбой о предоставлении российского гражданства. "Я уверен, что для людей, проповедующих единую идеологию, это абсолютно нормально. В этом ничего такого нет. Это та позиция, которая для меня является входящей в рамки логики", — заключил политик.
https://ria.ru/20240531/shor-1949556049.html
https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949113801_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_2f722b87669d84453827534091edccda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, россия, илан шор, молдавия
Кишинев, Россия, Илан Шор, Молдавия
Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

Шор заявил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства из-за паспорта РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта.
Ранее Шор в интервью блогеру Стасу Васильеву сообщил, что получил российский паспорт.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками
05:55
"Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна - территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро", — сказал Шор.
Он отметил, что у него нет информации о планах представителей оппозиционного блока "Победа" обратиться к РФ с просьбой о предоставлении российского гражданства.
"Я уверен, что для людей, проповедующих единую идеологию, это абсолютно нормально. В этом ничего такого нет. Это та позиция, которая для меня является входящей в рамки логики", — заключил политик.
Лидер молдавской Нашей партии Ренато Усатый - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Лидер Нашей партии в Молдавии попросил Путина лишить его гражданства
23 ноября 2023, 10:42
 
КишиневРоссияИлан ШорМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала