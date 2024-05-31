https://ria.ru/20240531/grazhdanstvo-1949560425.html

Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии - РИА Новости, 31.05.2024

Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T07:25

2024-05-31T07:25

2024-05-31T07:25

кишинев

россия

илан шор

молдавия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор в беседе с РИА Новости не исключил, что руководство Кишинева может лишить его гражданства из-за российского паспорта. Ранее Шор в интервью блогеру Стасу Васильеву сообщил, что получил российский паспорт. "Они все могут. Сегодня они могут лишить меня гражданства… Это же страна - территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро", — сказал Шор. Он отметил, что у него нет информации о планах представителей оппозиционного блока "Победа" обратиться к РФ с просьбой о предоставлении российского гражданства. "Я уверен, что для людей, проповедующих единую идеологию, это абсолютно нормально. В этом ничего такого нет. Это та позиция, которая для меня является входящей в рамки логики", — заключил политик.

https://ria.ru/20240531/shor-1949556049.html

https://ria.ru/20231123/usatyy-1911254922.html

кишинев

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кишинев, россия, илан шор, молдавия