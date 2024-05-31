Рейтинг@Mail.ru
Новостной раздел Google возобновил работу в России - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 31.05.2024 (обновлено: 16:56 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/google-1949725305.html
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России - РИА Новости, 31.05.2024
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:43
2024-05-31T16:56
россия
google
технологии
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости.Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела.При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова.РИА Новости направило запрос в Google.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html
https://ria.ru/20240418/nyp-1940709976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, google, технологии, youtube
Россия, Google, Технологии, YouTube
Новостной раздел Google возобновил работу в России

Новостной раздел поисковика Google возобновил работу в Роccийской Федерации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела.
Google Play
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
17 апреля, 13:40
При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова.
РИА Новости направило запрос в Google.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Google уволила протестовавших против контракта с Израилем, пишут СМИ
18 апреля, 08:07
 
РоссияGoogleТехнологииYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала