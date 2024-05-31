https://ria.ru/20240531/google-1949725305.html
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России - РИА Новости, 31.05.2024
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:43
2024-05-31T16:43
2024-05-31T16:56
россия
google
технологии
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости.Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела.При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова.РИА Новости направило запрос в Google.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html
https://ria.ru/20240418/nyp-1940709976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, google, технологии, youtube
Россия, Google, Технологии, YouTube
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел поисковика Google возобновил работу в Роccийской Федерации