https://ria.ru/20240531/google-1949725305.html

Новостной раздел Google возобновил работу в России

Новостной раздел Google возобновил работу в России - РИА Новости, 31.05.2024

Новостной раздел Google возобновил работу в России

Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:43

2024-05-31T16:43

2024-05-31T16:56

россия

google

технологии

youtube

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости.Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела.При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова.РИА Новости направило запрос в Google.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html

https://ria.ru/20240418/nyp-1940709976.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, google, технологии, youtube