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ХАМАС позитивно оценило предложение Байдена по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 31.05.2024
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23:57 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/gaza-1949806559.html
ХАМАС позитивно оценило предложение Байдена по прекращению огня в Газе
ХАМАС позитивно оценило предложение Байдена по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 31.05.2024
ХАМАС позитивно оценило предложение Байдена по прекращению огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно оценивает предложение президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:57
2024-05-31T23:57
в мире
сша
израиль
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 31 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно оценивает предложение президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. "Движение исламского сопротивления ХАМАС положительно оценивает то, что было включено в речь президента США Джо Байдена сегодня, 31.05.2024, в его призыве к постоянному прекращению огня, выводу оккупационных сил из сектора Газа, восстановлению (сектора Газы) и обмену пленными", - говорится в заявлении движения. Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
https://ria.ru/20240531/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС позитивно оценило предложение Байдена по прекращению огня в Газе

ХАМАС позитивно оценило предложение Джо Байдена по остановке огня в секторе Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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ТУНИС, 31 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно оценивает предложение президента США Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа.
"Движение исламского сопротивления ХАМАС положительно оценивает то, что было включено в речь президента США Джо Байдена сегодня, 31.05.2024, в его призыве к постоянному прекращению огня, выводу оккупационных сил из сектора Газа, восстановлению (сектора Газы) и обмену пленными", - говорится в заявлении движения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
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