https://ria.ru/20240531/gaza-1949737898.html
Число погибших при ударах по Газе превысило 36 тысяч, заявили в Палестине
Число погибших при ударах по Газе превысило 36 тысяч, заявили в Палестине - РИА Новости, 31.05.2024
Число погибших при ударах по Газе превысило 36 тысяч, заявили в Палестине
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 36 284, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:22
2024-05-31T17:22
2024-05-31T17:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 31 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 36 284, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 36 284, пострадали 82 057 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава. По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 60 человек, погибших из-за действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240531/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
https://ria.ru/20240527/netanyakhu-1948759729.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, в мире, палестина, рафах (провинция)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, В мире, Палестина, Рафах (провинция)
Число погибших при ударах по Газе превысило 36 тысяч, заявили в Палестине
Минздрав Палестины: число погибших при ударах по Газе выросло до 36 284