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Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10" - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 31.05.2024 (обновлено: 10:48 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/gaubitsa-1949552465.html
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10"
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10" - РИА Новости, 31.05.2024
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10"
Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли выявили и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:13
2024-05-31T10:48
специальная военная операция на украине
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли выявили и уничтожили на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20, сообщает корреспондент РИА Новости. "Была поставленная задача провести доразведку, а так же корректировку артиллерийского огня по данной цели", - сообщил техник расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным "Ворон" после запуска беспилотника. Беспилотник российского многофункционального разведывательного комплекса "Орион-10" был поднят в воздух на херсонском направлении и выдвинулся в район правого берега Днепра. "Ведем непосредственную разведку. Сейчас (работаем на дальности) 60 километров", - сказал корреспонденту РИА Новости оператор БПЛА, работая непосредственно на передвижном пункте управления. Беспилотник обнаружил дымовой след от залпа замаскированного на правом берегу Днепра украинского орудия Д-20. "После того, как вылетели в район проведения воздушной разведки, нами была обнаружена артиллерия противника. Мельчайшее наблюдение. Выход дыма способствовал обнаружению противника. Сейчас передали координаты на командный пункт. Ждем, когда артиллерия выйдет на позиции и будет работать по нашим координатам", - сообщил агентству командир расчета комплекса "Орлан-10". По словам офицера, в условиях современных боевых действий очень важна оперативность работы, так как противник быстро покидает локацию, из которой ведет огонь. "Как видите, артиллерия успешно попала по координатам и успешно поразила артиллерию противника. Это очень ответственный момент - взаимосвязь между беспилотной авиацией и артиллерией. Успешная работа двух структур привела к тому, что мы уничтожили артиллерию противника. Тем самым много жизней спасли нашим товарищам", - подчеркнул командир расчета.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html
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днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город)
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10"

Артиллерия и расчет БПЛА "Орлан-10" выявили и уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ

© РИА НовостиРасчет БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр", уничтоживший на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20
Расчет БПЛА Орлан-10 группировки войск Днепр, уничтоживший на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20
© РИА Новости
Расчет БПЛА "Орлан-10" группировки войск "Днепр", уничтоживший на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли выявили и уничтожили на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Была поставленная задача провести доразведку, а так же корректировку артиллерийского огня по данной цели", - сообщил техник расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным "Ворон" после запуска беспилотника.
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Беспилотник российского многофункционального разведывательного комплекса "Орион-10" был поднят в воздух на херсонском направлении и выдвинулся в район правого берега Днепра.
"Ведем непосредственную разведку. Сейчас (работаем на дальности) 60 километров", - сказал корреспонденту РИА Новости оператор БПЛА, работая непосредственно на передвижном пункте управления.
Беспилотник обнаружил дымовой след от залпа замаскированного на правом берегу Днепра украинского орудия Д-20.
"После того, как вылетели в район проведения воздушной разведки, нами была обнаружена артиллерия противника. Мельчайшее наблюдение. Выход дыма способствовал обнаружению противника. Сейчас передали координаты на командный пункт. Ждем, когда артиллерия выйдет на позиции и будет работать по нашим координатам", - сообщил агентству командир расчета комплекса "Орлан-10".
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По словам офицера, в условиях современных боевых действий очень важна оперативность работы, так как противник быстро покидает локацию, из которой ведет огонь.
"Как видите, артиллерия успешно попала по координатам и успешно поразила артиллерию противника. Это очень ответственный момент - взаимосвязь между беспилотной авиацией и артиллерией. Успешная работа двух структур привела к тому, что мы уничтожили артиллерию противника. Тем самым много жизней спасли нашим товарищам", - подчеркнул командир расчета.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)
 
 
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