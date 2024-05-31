https://ria.ru/20240531/gaubitsa-1949552465.html
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10"
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10" - РИА Новости, 31.05.2024
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10"
Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли выявили и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:13
2024-05-31T04:13
2024-05-31T10:48
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днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли выявили и уничтожили на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20, сообщает корреспондент РИА Новости. "Была поставленная задача провести доразведку, а так же корректировку артиллерийского огня по данной цели", - сообщил техник расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным "Ворон" после запуска беспилотника. Беспилотник российского многофункционального разведывательного комплекса "Орион-10" был поднят в воздух на херсонском направлении и выдвинулся в район правого берега Днепра. "Ведем непосредственную разведку. Сейчас (работаем на дальности) 60 километров", - сказал корреспонденту РИА Новости оператор БПЛА, работая непосредственно на передвижном пункте управления. Беспилотник обнаружил дымовой след от залпа замаскированного на правом берегу Днепра украинского орудия Д-20. "После того, как вылетели в район проведения воздушной разведки, нами была обнаружена артиллерия противника. Мельчайшее наблюдение. Выход дыма способствовал обнаружению противника. Сейчас передали координаты на командный пункт. Ждем, когда артиллерия выйдет на позиции и будет работать по нашим координатам", - сообщил агентству командир расчета комплекса "Орлан-10". По словам офицера, в условиях современных боевых действий очень важна оперативность работы, так как противник быстро покидает локацию, из которой ведет огонь. "Как видите, артиллерия успешно попала по координатам и успешно поразила артиллерию противника. Это очень ответственный момент - взаимосвязь между беспилотной авиацией и артиллерией. Успешная работа двух структур привела к тому, что мы уничтожили артиллерию противника. Тем самым много жизней спасли нашим товарищам", - подчеркнул командир расчета.
https://ria.ru/20240221/spetsoperatsiya-1928622847.html
https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html
https://ria.ru/20240117/strela-1921760247.html
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днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город)
Артиллерия уничтожила украинскую гаубицу Д-20 с помощью БПЛА "Орлан-10"
Артиллерия и расчет БПЛА "Орлан-10" выявили и уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника "Орлан-10" группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли выявили и уничтожили на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Была поставленная задача провести доразведку, а так же корректировку артиллерийского огня по данной цели", - сообщил техник расчета БПЛА "Орлан-10" с позывным "Ворон" после запуска беспилотника.
Беспилотник российского многофункционального разведывательного комплекса "Орион-10" был поднят в воздух на херсонском направлении и выдвинулся в район правого берега Днепра.
"Ведем непосредственную разведку. Сейчас (работаем на дальности) 60 километров", - сказал корреспонденту РИА Новости оператор БПЛА, работая непосредственно на передвижном пункте управления.
Беспилотник обнаружил дымовой след от залпа замаскированного на правом берегу Днепра украинского орудия Д-20.
"После того, как вылетели в район проведения воздушной разведки, нами была обнаружена артиллерия противника. Мельчайшее наблюдение. Выход дыма способствовал обнаружению противника. Сейчас передали координаты на командный пункт. Ждем, когда артиллерия выйдет на позиции и будет работать по нашим координатам", - сообщил агентству командир расчета комплекса "Орлан-10".
По словам офицера, в условиях современных боевых действий очень важна оперативность работы, так как противник быстро покидает локацию, из которой ведет огонь.
"Как видите, артиллерия успешно попала по координатам и успешно поразила артиллерию противника. Это очень ответственный момент - взаимосвязь между беспилотной авиацией и артиллерией. Успешная работа двух структур привела к тому, что мы уничтожили артиллерию противника. Тем самым много жизней спасли нашим товарищам", - подчеркнул командир расчета.