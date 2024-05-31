https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949766279.html

Во Франции выходца из Чечни обвинили в подготовке теракта к ОИ-2024

Во Франции выходца из Чечни обвинили в подготовке теракта к ОИ-2024 - РИА Новости, 31.05.2024

Во Франции выходца из Чечни обвинили в подготовке теракта к ОИ-2024

Обвинения в подготовке теракта во время Олимпиады во Франции предъявили, как утверждается, 18-летнему выходцу из Чечни, он взят под стражу, сообщило агентство... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:15

2024-05-31T19:15

2024-05-31T21:12

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россия

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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Обвинения в подготовке теракта во время Олимпиады во Франции предъявили, как утверждается, 18-летнему выходцу из Чечни, он взят под стражу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру (PNAT)."Молодой человек был взят под стражу, ему предъявили обвинения в сотрудничестве с террористической организацией", - сообщило СМИ.Его обвиняют в том, что, будучи приверженным идеологии "Исламского государства"* (ИГ*, запрещённая в России террористическая организация), он планировал совершить насильственные действия, в частности, нападения на группы зрителей спортивных мероприятий, которые пройдут в Сент-Этьене во время Олимпийских игр, сообщила прокуратура.Ранее радиостанция RMC Sport сообщила, что Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) предотвратила теракт во время футбольных матчей летних олимпийских игр, которые пройдут в коммуне Сент-Этьен недалеко от Лиона.Как утверждается, молодой человек был задержан 22 мая. Согласно разведке, он готовил теракт на стадионе Geoffroy-Guichard, на котором между 24 и 31 июля должны пройти шесть футбольных матчей.Планируемая атака была направлена на футбольных фанатов и стражей правопорядка. По информации МВД, речь идет о первом предотвращённом теракте во время ОИ.Задержанный отрицает все обвинения. Он, тем не менее, признал "разговоры" в приложениях для обмена зашифрованными сообщениями, отметив, что у него "не было намерения действовать". По словам источника, близкого к следствию, задержанный пытался "вести себя жестко".На его телефоне и компьютере были найдены фото и видео стадиона. Сообщается, что задержанный прибыл во Францию в 2023 году вместе с родителями. Прежде он не был известен правоохранителям.Олимпиада во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240523/terakt-1947937665.html

https://rsport.ria.ru/20240424/bfmtv-1942157357.html

https://rsport.ria.ru/20240325/olimpiada-1935585634.html

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олимпийские игры, франция, россия, сент-этьен, в мире