Рейтинг@Mail.ru
"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949548004.html
"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон
"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон - РИА Новости, 31.05.2024
"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон
Отправка западных инструкторов на Украину станет фактическим объявлением войны России, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:37
2024-05-31T02:37
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир зеленский
флориан филиппо
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948999735_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_864d076e17793989f402d1243b685f5c.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Отправка западных инструкторов на Украину станет фактическим объявлением войны России, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя публикации СМИ о желании Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки в страну военных инструкторов."Макрон фактически объявит о вступлении Франции в войну против России на следующей неделе под предлогом "военной подготовки"! Об этом он объявит 6 июня в присутствии Зеленского!" — утверждает политик в посте в соцсети X.Как заявил Филиппо, или Франция выберется из "всего этого безумия", или кровь ее "сынов" прольется за НАТО и американское "глубинное государство". Он призвал прекратить вооружать Украину и возобновить диалог с Россией.Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился. Она добавила, что с Украины уже приходят соответствующие подтверждения, и несмотря на попытки Парижа это скрыть — Киев широко рекламирует направление контингента в страну.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.
https://ria.ru/20240530/sarkozi-1949243471.html
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948999735_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_9f21de7b6e2a71a9030c6ab93c217a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, европарламент, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Европарламент, НАТО
"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон

Филиппо: создание Макроном коалиции инструкторов станет объявлением войны России

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Отправка западных инструкторов на Украину станет фактическим объявлением войны России, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя публикации СМИ о желании Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки в страну военных инструкторов.
"Макрон фактически объявит о вступлении Франции в войну против России на следующей неделе под предлогом "военной подготовки"! Об этом он объявит 6 июня в присутствии Зеленского!" — утверждает политик в посте в соцсети X.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Саркози выразил "серьезные сомнения" относительно отправки войск на Украину
Вчера, 00:13
Как заявил Филиппо, или Франция выберется из "всего этого безумия", или кровь ее "сынов" прольется за НАТО и американское "глубинное государство". Он призвал прекратить вооружать Украину и возобновить диалог с Россией.
Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился. Она добавила, что с Украины уже приходят соответствующие подтверждения, и несмотря на попытки Парижа это скрыть — Киев широко рекламирует направление контингента в страну.
В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
00:06
 
В миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала