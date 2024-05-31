https://ria.ru/20240531/frantsiya-1949548004.html

"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон

"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон - РИА Новости, 31.05.2024

"В присутствии Зеленского": во Франции раскрыли, что задумал Макрон

Отправка западных инструкторов на Украину станет фактическим объявлением войны России, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:37

2024-05-31T02:37

2024-05-31T02:37

в мире

украина

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россия

эммануэль макрон

владимир зеленский

флориан филиппо

европарламент

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Отправка западных инструкторов на Украину станет фактическим объявлением войны России, заявил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, комментируя публикации СМИ о желании Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки в страну военных инструкторов."Макрон фактически объявит о вступлении Франции в войну против России на следующей неделе под предлогом "военной подготовки"! Об этом он объявит 6 июня в присутствии Зеленского!" — утверждает политик в посте в соцсети X.Как заявил Филиппо, или Франция выберется из "всего этого безумия", или кровь ее "сынов" прольется за НАТО и американское "глубинное государство". Он призвал прекратить вооружать Украину и возобновить диалог с Россией.Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился. Она добавила, что с Украины уже приходят соответствующие подтверждения, и несмотря на попытки Парижа это скрыть — Киев широко рекламирует направление контингента в страну.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.

https://ria.ru/20240530/sarkozi-1949243471.html

https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, европарламент, нато