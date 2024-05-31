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В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток"

В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток" - РИА Новости, 31.05.2024

В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток"

На ВДНХ в павильоне N84 и на его террасе 1-2 июня с 14.00 до 22.00 пройдет театрально-музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток". Хедлайнерами станут... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:50

2024-05-31T03:50

2024-05-31T03:50

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На ВДНХ в павильоне N84 и на его террасе 1-2 июня с 14.00 до 22.00 пройдет театрально-музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток". Хедлайнерами станут Хаски, Линда, "Маша и Медведи". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Первого канала."Легендарные хитмейкеры Линда, "Маша и Медведи" и Хаски, классика фолк джаза мультиинструменталиста Сергея Старостина, а также самые яркие молодые представители неофолка в России – воронежский коллектив "Воля", дагестанская группа "нееет, ты что", московские "Залпом", "Ермак!", "Kasha" и другие. Гости фестиваля смогут проверить собственные певческие навыки, познакомиться с увлеченными фольклором людьми, послушать множество отличных музыкальных композиций", — рассказали в пресс-службе.Также в программе фестиваля "Деревня Московская Х Исток" лекции по музыке, мастер-классы по пению и игре на различных инструментах. "Исток" собирает вокруг себя людей, влюбленных в русскую традиционную культуру. А фестиваль "Деревня Московская Х Исток" — наш летний флагманский проект. Хотим показать зрителям, как фольклор, в самом широком его понимании, расцветает на актуальной музыкальной сцене, как может сочетаться настоящая старина с современным звуком и как во всем этом оживает любовь к своей земле. Мы счастливы, что удалось собрать так много разноплановых музыкантов на одной сцене. Вышло будто лоскутное полотно – очень точный символ того, что происходит на музыкальной карте нашей страны и в целом в нашей культуре", — цитируют в пресс-службе Софью Эрнст, продюсера проекта "Исток", креативного продюсера программы "Играем свадьбу".Организаторы фестиваля: Международная выставка-форум "Россия", Творческое объединение “Исток”, АНО Центр культурной идентичности "Почва и творчество".Для бесплатного прохода на фестиваль нужно зарегистрироваться.

https://ria.ru/20240526/muzfestivali-1947421850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музыка, москва, вднх, новости культуры, куда сходить