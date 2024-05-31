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В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток" - РИА Новости, 31.05.2024
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Культура
 
03:50 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/festival-1949359414.html
В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток"
В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток" - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток"
На ВДНХ в павильоне N84 и на его террасе 1-2 июня с 14.00 до 22.00 пройдет театрально-музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток". Хедлайнерами станут... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:50
2024-05-31T03:50
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На ВДНХ в павильоне N84 и на его террасе 1-2 июня с 14.00 до 22.00 пройдет театрально-музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток". Хедлайнерами станут Хаски, Линда, "Маша и Медведи". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Первого канала."Легендарные хитмейкеры Линда, "Маша и Медведи" и Хаски, классика фолк джаза мультиинструменталиста Сергея Старостина, а также самые яркие молодые представители неофолка в России – воронежский коллектив "Воля", дагестанская группа "нееет, ты что", московские "Залпом", "Ермак!", "Kasha" и другие. Гости фестиваля смогут проверить собственные певческие навыки, познакомиться с увлеченными фольклором людьми, послушать множество отличных музыкальных композиций", — рассказали в пресс-службе.Также в программе фестиваля "Деревня Московская Х Исток" лекции по музыке, мастер-классы по пению и игре на различных инструментах. "Исток" собирает вокруг себя людей, влюбленных в русскую традиционную культуру. А фестиваль "Деревня Московская Х Исток" — наш летний флагманский проект. Хотим показать зрителям, как фольклор, в самом широком его понимании, расцветает на актуальной музыкальной сцене, как может сочетаться настоящая старина с современным звуком и как во всем этом оживает любовь к своей земле. Мы счастливы, что удалось собрать так много разноплановых музыкантов на одной сцене. Вышло будто лоскутное полотно – очень точный символ того, что происходит на музыкальной карте нашей страны и в целом в нашей культуре", — цитируют в пресс-службе Софью Эрнст, продюсера проекта "Исток", креативного продюсера программы "Играем свадьбу".Организаторы фестиваля: Международная выставка-форум "Россия", Творческое объединение “Исток”, АНО Центр культурной идентичности "Почва и творчество".Для бесплатного прохода на фестиваль нужно зарегистрироваться.
https://ria.ru/20240526/muzfestivali-1947421850.html
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4.7
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7 495 645-6601
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музыка, москва, вднх, новости культуры, куда сходить
Культура, Музыка, Москва, ВДНХ, Новости культуры, куда сходить
В Москве состоится музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток"

На ВДНХ 1 и 2 июня пройдет музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВокалистка группы "Маша и Медведи" Маша Макарова
Вокалистка группы Маша и Медведи Маша Макарова - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На ВДНХ в павильоне N84 и на его террасе 1-2 июня с 14.00 до 22.00 пройдет театрально-музыкальный фестиваль "Деревня Московская Х Исток". Хедлайнерами станут Хаски, Линда, "Маша и Медведи". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Легендарные хитмейкеры Линда, "Маша и Медведи" и Хаски, классика фолк джаза мультиинструменталиста Сергея Старостина, а также самые яркие молодые представители неофолка в России – воронежский коллектив "Воля", дагестанская группа "нееет, ты что", московские "Залпом", "Ермак!", "Kasha" и другие. Гости фестиваля смогут проверить собственные певческие навыки, познакомиться с увлеченными фольклором людьми, послушать множество отличных музыкальных композиций", — рассказали в пресс-службе.
Также в программе фестиваля "Деревня Московская Х Исток" лекции по музыке, мастер-классы по пению и игре на различных инструментах.
"Исток" собирает вокруг себя людей, влюбленных в русскую традиционную культуру. А фестиваль "Деревня Московская Х Исток" — наш летний флагманский проект. Хотим показать зрителям, как фольклор, в самом широком его понимании, расцветает на актуальной музыкальной сцене, как может сочетаться настоящая старина с современным звуком и как во всем этом оживает любовь к своей земле. Мы счастливы, что удалось собрать так много разноплановых музыкантов на одной сцене. Вышло будто лоскутное полотно – очень точный символ того, что происходит на музыкальной карте нашей страны и в целом в нашей культуре", — цитируют в пресс-службе Софью Эрнст, продюсера проекта "Исток", креативного продюсера программы "Играем свадьбу".
Организаторы фестиваля: Международная выставка-форум "Россия", Творческое объединение “Исток”, АНО Центр культурной идентичности "Почва и творчество".
Для бесплатного прохода на фестиваль нужно зарегистрироваться.
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