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Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем - РИА Новости, 31.05.2024
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16:37 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html
Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем
Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем - РИА Новости, 31.05.2024
Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем
Назначенный в пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев за время работы в Тульской области проявил себя как талантливый руководитель,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:37
2024-05-31T16:37
политика
вячеслав федорищев
владимир путин
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Назначенный в пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев за время работы в Тульской области проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи, заявил спикер Тульской областной думы Николай Воробьев. Пресс-служба облдумы сообщила, что Николай Воробьев поздравил Вячеслава Федорищева с назначением, отметив, что президент России Владимир Путин оказал ему высокое доверие. По мнению спикера, это достойная оценка успешной деятельности Федорищева в команде бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. "За время работы в регионе Вячеслав Андреевич проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи. Он многое сделал для развития экономики края, реализации инвестпроектов, успешного выполнения программы социально-экономического развития Тульской области на 2021–2026 годы", - цитирует Воробьева пресс-служба облдумы. Спикер отметил, что во многом благодаря усилиям Федорищева область вошла в пятерку регионов России с сильнейшей экономикой. "Искренне желаю Вячеславу Андреевичу Федорищеву успехов в новой должности и уверен, что он справится со всеми поставленными перед ним задачами и оправдает доверие президента России", - сказал Воробьев. Федорищев в марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области, в октябре 2018 года стал первым замгубернатора, а в октябре 2022 года ­­˗ первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области. В пятницу Федорищев был назначен врио губернатора Самарской области. По данным РИА Новости, Федорищев стал самым молодым на данный момент главой региона.
https://ria.ru/20240531/samara-1949703668.html
https://ria.ru/20240531/samara-1949650137.html
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html
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политика, вячеслав федорищев, владимир путин, алексей дюмин
Политика, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем

Воробьев: Федорищев проявил себя как талантливый и ответственный руководитель

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Назначенный в пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев за время работы в Тульской области проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи, заявил спикер Тульской областной думы Николай Воробьев.
Пресс-служба облдумы сообщила, что Николай Воробьев поздравил Вячеслава Федорищева с назначением, отметив, что президент России Владимир Путин оказал ему высокое доверие. По мнению спикера, это достойная оценка успешной деятельности Федорищева в команде бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня
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"За время работы в регионе Вячеслав Андреевич проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи. Он многое сделал для развития экономики края, реализации инвестпроектов, успешного выполнения программы социально-экономического развития Тульской области на 2021–2026 годы", - цитирует Воробьева пресс-служба облдумы.
Спикер отметил, что во многом благодаря усилиям Федорищева область вошла в пятерку регионов России с сильнейшей экономикой.
Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
Вчера, 13:11
"Искренне желаю Вячеславу Андреевичу Федорищеву успехов в новой должности и уверен, что он справится со всеми поставленными перед ним задачами и оправдает доверие президента России", - сказал Воробьев.
Федорищев в марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области, в октябре 2018 года стал первым замгубернатора, а в октябре 2022 года ­­˗ первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области. В пятницу Федорищев был назначен врио губернатора Самарской области. По данным РИА Новости, Федорищев стал самым молодым на данный момент главой региона.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Биография Вячеслава Федорищева
Вчера, 13:53
 
ПолитикаВячеслав ФедорищевВладимир ПутинАлексей Дюмин
 
 
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