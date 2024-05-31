https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html

Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем

Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем - РИА Новости, 31.05.2024

Спикер Тульской облдумы назвал Федорищева талантливым руководителем

Назначенный в пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев за время работы в Тульской области проявил себя как талантливый руководитель,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:37

2024-05-31T16:37

2024-05-31T16:37

политика

вячеслав федорищев

владимир путин

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Назначенный в пятницу врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев за время работы в Тульской области проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи, заявил спикер Тульской областной думы Николай Воробьев. Пресс-служба облдумы сообщила, что Николай Воробьев поздравил Вячеслава Федорищева с назначением, отметив, что президент России Владимир Путин оказал ему высокое доверие. По мнению спикера, это достойная оценка успешной деятельности Федорищева в команде бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. "За время работы в регионе Вячеслав Андреевич проявил себя как талантливый руководитель, энергичный и ответственный человек, способный претворять в жизнь важные задачи. Он многое сделал для развития экономики края, реализации инвестпроектов, успешного выполнения программы социально-экономического развития Тульской области на 2021–2026 годы", - цитирует Воробьева пресс-служба облдумы. Спикер отметил, что во многом благодаря усилиям Федорищева область вошла в пятерку регионов России с сильнейшей экономикой. "Искренне желаю Вячеславу Андреевичу Федорищеву успехов в новой должности и уверен, что он справится со всеми поставленными перед ним задачами и оправдает доверие президента России", - сказал Воробьев. Федорищев в марте 2016 года был назначен заместителем губернатора Тульской области, в октябре 2018 года стал первым замгубернатора, а в октябре 2022 года ­­˗ первым заместителем губернатора Тульской области - председателем правительства Тульской области. В пятницу Федорищев был назначен врио губернатора Самарской области. По данным РИА Новости, Федорищев стал самым молодым на данный момент главой региона.

https://ria.ru/20240531/samara-1949703668.html

https://ria.ru/20240531/samara-1949650137.html

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949668678.html

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политика, вячеслав федорищев, владимир путин, алексей дюмин