https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html

На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации

На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации - РИА Новости, 31.05.2024

На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации

На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:23

2024-05-31T08:23

2024-05-31T12:44

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации, сообщила пресс-служба главы республики."Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "Внимание всем", который означает необходимость эвакуации <…> На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей", — говорится в релизе.Все сотрудники согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые нужно предпринять в этой ситуации, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан)