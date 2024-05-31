https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html
На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации
На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации - РИА Новости, 31.05.2024
На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации
На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:23
2024-05-31T08:23
2024-05-31T12:44
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации, сообщила пресс-служба главы республики."Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "Внимание всем", который означает необходимость эвакуации <…> На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей", — говорится в релизе.Все сотрудники согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые нужно предпринять в этой ситуации, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан (Татарстан)
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На предприятиях Татарстана отработали механизм эвакуации, сообщила пресс-служба главы республики.
"Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал "Внимание всем", который означает необходимость эвакуации <…> На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей", — говорится в релизе.
Все сотрудники согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые нужно предпринять в этой ситуации, подчеркнули в пресс-службе.