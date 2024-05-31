https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949648430.html
В Кремле рассказали о вызовах в российской экономике
В Кремле рассказали о вызовах в российской экономике - РИА Новости, 31.05.2024
В Кремле рассказали о вызовах в российской экономике
В российской экономике есть определенные вызовы, изыскиваются варианты минимизации всех рисков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:08
2024-05-31T13:08
2024-05-31T13:11
экономика
россия
япония
германия
дмитрий песков
всемирный банк
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В российской экономике есть определенные вызовы, изыскиваются варианты минимизации всех рисков, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, существуют определенные вызовы, экономического, макро- и микроэкономического плана, с которыми тоже изыскиваются методы минимизации всех рисков. Но в целом, конечно, да, экономика растет, экономика растет, это положительное явление", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к актуализации рейтинга ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка, в котором Россия заняла четвертую строчку. Ранее в четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949644807.html
россия
япония
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония, германия, дмитрий песков, всемирный банк
Экономика, Россия, Япония, Германия, Дмитрий Песков, Всемирный банк
В Кремле рассказали о вызовах в российской экономике
Песков: в экономике РФ есть вызовы, изыскиваются варианты минимизации рисков