https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949644807.html

В Кремле дали оценку темпам роста российской экономики

В Кремле дали оценку темпам роста российской экономики - РИА Новости, 31.05.2024

В Кремле дали оценку темпам роста российской экономики

Темпы роста экономики РФ очень положительные, она развивается быстро, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:04

2024-05-31T13:04

2024-05-31T13:12

экономика

россия

япония

германия

дмитрий песков

всемирный банк

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Темпы роста экономики РФ очень положительные, она развивается быстро, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я, честно говоря, пока не видел этих данных, но безусловно, темпы роста нашей экономики, они очень положительные. Экономика развивается быстро, быстро ведется очень серьезная работа правительством, экономическим блоком для этого", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отнеслись к актуализации рейтинга ВВП по паритету покупательской способности Всемирного банка, в котором Россия заняла четвертую строчку. Ранее в четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949648430.html

россия

япония

германия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, япония, германия, дмитрий песков, всемирный банк