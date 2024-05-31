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Воронежская школа, где произошел скандал из-за досмотра, снова примет ЕГЭ - РИА Новости, 31.05.2024
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09:34 31.05.2024 (обновлено: 09:35 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ege-1949572613.html
Воронежская школа, где произошел скандал из-за досмотра, снова примет ЕГЭ
Воронежская школа, где произошел скандал из-за досмотра, снова примет ЕГЭ - РИА Новости, 31.05.2024
Воронежская школа, где произошел скандал из-за досмотра, снова примет ЕГЭ
Школа Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов, в пятницу снова будет... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:34
2024-05-31T09:35
воронеж
воронежская область
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Школа Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов, в пятницу снова будет принимать выпускников для сдачи экзамена, сообщил в своем Telegram-канале представитель мэрии города. "Пункт приёма экзаменов в школе 62 готов к приезду выпускников. Немного скорректирована расстановка на входе, так будет чуть удобнее. Рамка проверена. Среди присутствующих будут члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы вне аудитории, у каждого из которых свои задачи, наблюдатели, также врач и представитель полиции", - сообщил представитель мэрии. По его словам, порядок проведения итоговой аттестации, как и порядок прохода, не может быть изменен, поскольку он закреплен нормативно. И все сотрудники пункта сдачи ЕГЭ, как и раньше, "будут следовать утверждённым инструкциям". "Сейчас проводят инструктажи для всех задействованных специалистов", - добавил представитель мэрии. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в четверг вечером, что в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало.
https://ria.ru/20240529/ege-1949080245.html
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воронеж, воронежская область, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Воронеж, Воронежская область, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Воронежская школа, где произошел скандал из-за досмотра, снова примет ЕГЭ

В воронежской школе в пятницу снова будут принимать выпускников для сдачи ЕГЭ

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Школа Воронежа, где, по сообщениям местных Telegram-каналов, выпускниц заставляли раздеваться перед ЕГЭ для досмотра в поисках телефонов, в пятницу снова будет принимать выпускников для сдачи экзамена, сообщил в своем Telegram-канале представитель мэрии города.
«
"Пункт приёма экзаменов в школе 62 готов к приезду выпускников. Немного скорректирована расстановка на входе, так будет чуть удобнее. Рамка проверена. Среди присутствующих будут члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы вне аудитории, у каждого из которых свои задачи, наблюдатели, также врач и представитель полиции", - сообщил представитель мэрии.
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В Воронеже не выявили этических нарушений при досмотре перед ЕГЭ
29 мая, 11:19
По его словам, порядок проведения итоговой аттестации, как и порядок прохода, не может быть изменен, поскольку он закреплен нормативно. И все сотрудники пункта сдачи ЕГЭ, как и раньше, "будут следовать утверждённым инструкциям".
"Сейчас проводят инструктажи для всех задействованных специалистов", - добавил представитель мэрии.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в четверг вечером, что в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало.
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже
Вчера, 15:10
 
ВоронежВоронежская областьАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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