https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html

В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие

В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.05.2024

В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие

Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:53

2024-05-31T16:53

2024-05-31T17:16

происшествия

чехов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов", - говорится в сообщении. По информации полиции, сегодня примерно в 13.10 на 332 километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Sitrak, спровоцировал аварию с участием пяти машин. "В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - добавляется в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html

чехов

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чехов, московская область (подмосковье)