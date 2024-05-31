Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 31.05.2024 (обновлено: 17:16 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.05.2024
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие
Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:53
2024-05-31T17:16
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949730103_0:112:1136:751_1920x0_80_0_0_2c03f041cb9454f9e27e65e0f819e39f.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов", - говорится в сообщении. По информации полиции, сегодня примерно в 13.10 на 332 километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Sitrak, спровоцировал аварию с участием пяти машин. "В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - добавляется в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html
чехов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949730103_0:25:934:726_1920x0_80_0_0_f70e8860bf2a42d6191aec930983a50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чехов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие

В Чехове грузовик спровоцировал ДТП с пятью машинами, три человека пострадали

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов
ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов", - говорится в сообщении.
По информации полиции, сегодня примерно в 13.10 на 332 километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Sitrak, спровоцировал аварию с участием пяти машин.
"В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - добавляется в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины обстоятельств произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Подмосковье мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с грузовиком
12 мая, 22:19
 
ПроисшествияЧеховМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала