https://ria.ru/20240531/dtp-1949729121.html
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.05.2024
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие
Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:53
2024-05-31T16:53
2024-05-31T17:16
происшествия
чехов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов", - говорится в сообщении. По информации полиции, сегодня примерно в 13.10 на 332 километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Sitrak, спровоцировал аварию с участием пяти машин. "В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - добавляется в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html
чехов
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чехов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Чехов, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье грузовик спровоцировал крупное ДТП, есть пострадавшие
В Чехове грузовик спровоцировал ДТП с пятью машинами, три человека пострадали
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Грузовик спровоцировал ДТП с участием пяти машин в Чехове Московской области, три человека пострадали, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка МВД РФ.
"Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием шести автомобилей в городском округе Чехов", - говорится в сообщении.
По информации полиции, сегодня примерно в 13.10 на 332 километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, водитель 1972 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Sitrak, спровоцировал аварию с участием пяти машин.
"В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - добавляется в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины обстоятельств произошедшего.