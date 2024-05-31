https://ria.ru/20240531/downdetector-1949720703.html
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Google
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Google - РИА Новости, 31.05.2024
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Google
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:30
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались в пятницу около 15.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более тысячи. Также сообщения поступают из Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Индии и Японии. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу вебсайта. Также сообщается о проблемах с поиском по запросам и со входом в учетную запись. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что новостной раздел Google перестал работать в России. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20240417/google-1940569837.html
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в мире, технологии, сша, канада, великобритания, google, youtube
В мире, Технологии, США, Канада, Великобритания, Google, YouTube
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Google
Downdetector: люди из разных стран сообщают о сбоях в работе Google