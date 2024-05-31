Рейтинг@Mail.ru
Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 31.05.2024 (обновлено: 10:52 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/dosug-1949584561.html
Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня
Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2024
Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня
Свыше 200 пляжей и зон отдыха начнут функционировать в Подмосковье с 1 июня, там также будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:33
2024-05-31T10:52
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799245411_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7bc56e53eeb355f37aa361cea46f12cc.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Свыше 200 пляжей и зон отдыха начнут функционировать в Подмосковье с 1 июня, там также будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды будут функционировать в Подмосковье с 1 июня. Завершаются подготовительные работы. Там, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства: кабины для переодевания, душевые, лежаки и другое", - отмечается в сообщении.Согласно сообщению, на пляжах запланирована работа зон активного отдыха, пунктов проката и точек питания.
https://ria.ru/20240530/moskva-1949310875.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799245411_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6c295c349e709d012a07294fe0c7c7f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы
Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня

Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня

© Фото : Правительство Московской областиПляж в Подмосковье
Пляж в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Правительство Московской области
Пляж в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Свыше 200 пляжей и зон отдыха начнут функционировать в Подмосковье с 1 июня, там также будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды будут функционировать в Подмосковье с 1 июня. Завершаются подготовительные работы. Там, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства: кабины для переодевания, душевые, лежаки и другое", - отмечается в сообщении.
Бассейн под открытым небом Чайка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Открытые бассейны заработают в Москве 1 июня
Вчера, 11:51
Согласно сообщению, на пляжах запланирована работа зон активного отдыха, пунктов проката и точек питания.
 
Московская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала