https://ria.ru/20240531/dosug-1949584561.html

Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня

Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 31.05.2024

Более 200 пляжей и зон отдыха начнут работать в Подмосковье с 1 июня

Свыше 200 пляжей и зон отдыха начнут функционировать в Подмосковье с 1 июня, там также будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:33

2024-05-31T10:33

2024-05-31T10:52

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Свыше 200 пляжей и зон отдыха начнут функционировать в Подмосковье с 1 июня, там также будут открыты пункты проката и точки питания, сообщили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды будут функционировать в Подмосковье с 1 июня. Завершаются подготовительные работы. Там, где было необходимо, завезли песок, обновили дороги к местам отдыха, отремонтировали или заменили элементы благоустройства: кабины для переодевания, душевые, лежаки и другое", - отмечается в сообщении.Согласно сообщению, на пляжах запланирована работа зон активного отдыха, пунктов проката и точек питания.

https://ria.ru/20240530/moskva-1949310875.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы