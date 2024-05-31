https://ria.ru/20240531/dorogi-1949769475.html

Более 120 проездов к соцобъектам отремонтируют в Ярославской области

Более 120 проездов к соцобъектам отремонтируют в Ярославской области - РИА Новости, 31.05.2024

Более 120 проездов к соцобъектам отремонтируют в Ярославской области

Более 120 проездов к соцобъектам отремонтируют в Ярославской области в этом году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:28

2024-05-31T19:28

2024-05-31T19:28

ярославская область

жкх

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Более 120 проездов к соцобъектам отремонтируют в Ярославской области в этом году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "В этом году в регионе приведут в нормативное состояние 127 подъездов к социально значимым учреждениям. Как и в прошлом сезоне, на эти цели предусмотрено 600 миллионов рублей. Это позволит восстановить 27,42 километра дорожного полотна и 26,35 тысячи квадратных метров дворовых проездов", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что работы уже ведутся в 15 городах и районах области. Часть объектов сдана, и жители могут комфортно добираться до социальных учреждений, подчеркнул губернатор. По данным министра дорожного хозяйства Ярославской области Романа Душко, перед подрядчиками поставлена задача завершить все работы на объектах образования к началу учебного года. Особое внимание подъездным путям к объектам соцназначения уделяется в том числе в рамках реализации правительством области национального проекта "Безопасные качественные дороги". Так, уже начинается капремонт дороги от поселка Красный Бор к областной клинической больнице.

https://ria.ru/20240513/dorogi-1945743923.html

ярославская область

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Алёна Пава

жкх, ярославская область, михаил евраев